Путин прилетел в аннексированный Крым 04.11.2021 18:00 Президент России Владимир Путин в четверг, 4 ноября, прилетел в Севастополь. На аннексированном полуострове он принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства, пишет ТАСС . "Крым ... подробнее →

Вакцинировался сам – убеди других 04.11.2021 17:00 В Украине новые коронавирусные антирекорды. Только за одну неделю октября в больницы попали 33 тысячи 551 человек. Во многих реанимациях не хватает мест для ковидных больных, а цифры умерших ... подробнее →

В Славянске ввели почасовой график подачи воды 04.11.2021 15:00 В Славянске временно меняется режим предоставления услуги по водоснабжению, сообщает ВГА Славянска . "КП "Словгорводоканал" сообщает, что в связи с 30-процентным сокращением подачи питьевой воды на ... подробнее →