Путин прилетел в аннексированный Крым04.11.2021 18:00
Президент России Владимир Путин в четверг, 4 ноября, прилетел в Севастополь. На аннексированном полуострове он принимает участие в мероприятиях, посвященных Дню народного единства, пишет ТАСС . "Крым ... подробнее →
Вакцинировался сам – убеди других04.11.2021 17:00
В Украине новые коронавирусные антирекорды. Только за одну неделю октября в больницы попали 33 тысячи 551 человек. Во многих реанимациях не хватает мест для ковидных больных, а цифры умерших ... подробнее →
В Славянске ввели почасовой график подачи воды04.11.2021 15:00
В Славянске временно меняется режим предоставления услуги по водоснабжению, сообщает ВГА Славянска . "КП "Словгорводоканал" сообщает, что в связи с 30-процентным сокращением подачи питьевой воды на ... подробнее →
Реал минимально обыграл Шахтер (ВИДЕО)04.11.2021 13:00
В поединке четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал на своем поле минимально обыграл донецкий Шахтер (2:1), сообщает FUUTBALL.UA . Счет в матче был открыт на 14 минуте ... подробнее →
ВОЗ одобрила индийскую COVID-вакцину04.11.2021 11:00
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила применение индийской COVID-вакцины Covaxin. Она разрешена для вакцинации всех возрастных групп старше 18 лет. Об этом сообщается в Twitter ВОЗ. ... подробнее →
На Донетчине задержали пособницу боевиков ОРДЛО04.11.2021 09:00
В Донецкой области задержана 23-летняя жительница Донецка, которую подозревают в содействии деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры. ... подробнее →
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