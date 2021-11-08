Россия заблокировала встречу глав МИД нормандской четверки 11 ноября08.11.2021 17:00
Россия отказалась провести нормандскую встречу на уровне министров 11 ноября, предложенную Францией и Германией. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ... подробнее →
Шахтёр попрощался с бразильским форвардом08.11.2021 16:00
Нападающий Дентиньо покидает донецкий "Шахтер". Клуб не стал продлевать с бразильцем контракт, истекающий 8 ноября. Об этом сообщает официальный сайт "горняков". Отмечается, что Дентиньо пришел в ... подробнее →
Польша объявила положение боевой готовности на границе с Беларусью08.11.2021 15:00
Министерство обороны Польши объявило о положении боевой готовности на границе с Беларусью. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ . "На границе дежурят ... подробнее →
На Луганщине НВФ обстреляли здание водоканала08.11.2021 14:00
Населенный пункт Светличное в Луганской области обстрелян незаконными вооруженными формированиями утром 8 ноября. Повреждено здание и техника водоканала. Об этом сообщает Украинская делегация в ... подробнее →
Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах08.11.2021 13:00
10 ноября в Украине заканчивается льготный период растаможки автомобилей на европейских номерах. После этого владельцы таких авто рискуют попасть на крупный штраф. На каких условиях еще можно успеть ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 ноября08.11.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки, 7 ноября, было зафиксировано 13 068 COVID-случаев и 473 смерти от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Больше всего случаев за сутки подтвердили в ... подробнее →
Вступил в силу запрет о недопуске на работу невакцинированных госслужащих и педагогов08.11.2021 11:00
Согласно приказу Министерства здравоохранения Украины №2153 от 07.10.2021 г. в Украине с сегодняшнего дня, 8 ноября, не допустят на работу невакцинированных представителей некоторых профессий. Об этом ... подробнее →
В ГПСУ отметили уменьшение количества людей, пересекающих КПВВ на Донбассе08.11.2021 10:00
Работа всех КПВВ на линии разграничения ежедневно начинается с 08:00 и продолжается до 16:00. Однако движение на большинстве гуманитарных дорожных коридоров заблокировано. Об этом сообщает ... подробнее →
В Киеве открыли центр COVID-вакцинации в соборе УГКЦ08.11.2021 09:00
В Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве открыли пункт вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщается на сайте Патриаршего собора. ... подробнее →
Один украинский воин погиб и двое получили ранения на Донбассе08.11.2021 08:00
За прошедшие сутки, 7 ноября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. ... подробнее →
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