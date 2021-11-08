Населенный пункт Светличное в Луганской области обстрелян незаконными вооруженными формированиями утром 8 ноября. Повреждено здание и техника водоканала. Об этом сообщает Украинская делегация в ... подробнее →

Министерство обороны Польши объявило о положении боевой готовности на границе с Беларусью. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Цензор.НЕТ . "На границе дежурят ... подробнее →

Нападающий Дентиньо покидает донецкий "Шахтер". Клуб не стал продлевать с бразильцем контракт, истекающий 8 ноября. Об этом сообщает официальный сайт "горняков". Отмечается, что Дентиньо пришел в ... подробнее →

Россия отказалась провести нормандскую встречу на уровне министров 11 ноября, предложенную Францией и Германией. Об этом в понедельник, 8 ноября, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ... подробнее →

Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах 08.11.2021 13:00 10 ноября в Украине заканчивается льготный период растаможки автомобилей на европейских номерах. После этого владельцы таких авто рискуют попасть на крупный штраф. На каких условиях еще можно успеть ... подробнее →