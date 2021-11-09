В ОРДО завтра на 6 часов отключат мобильную связь 09.11.2021 17:00 В среду, 10 ноября, с 00:00 до 6:00 для абонентов мобильного оператора оккупантов "Феникс" будет отсутствовать мобильный интернет по всей территории ОРДО. Об это сообщил так называемый глава ... подробнее →

СБУ раскрыла схему присвоения соцвыплат жителей ОРДЛО 09.11.2021 15:00 Служба безопасности Украины заблокировала незаконный механизм оформления социальных выплат жителям ОРДЛО, в том числе умершим. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины. По данным ... подробнее →