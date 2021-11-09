В ОРДО завтра на 6 часов отключат мобильную связь09.11.2021 17:00
В среду, 10 ноября, с 00:00 до 6:00 для абонентов мобильного оператора оккупантов "Феникс" будет отсутствовать мобильный интернет по всей территории ОРДО. Об это сообщил так называемый глава ... подробнее →
На Донетчине открылся Центр помощи в трудоустройстве ветеранам АТО/ООС09.11.2021 16:00
Консультационный центр по содействию занятости ветеранов АТО/ООС начал работу в Донецкой области. Об этом руководитель общественной организации "Агентство демократического развития Донбасса" Сергей ... подробнее →
СБУ раскрыла схему присвоения соцвыплат жителей ОРДЛО09.11.2021 15:00
Служба безопасности Украины заблокировала незаконный механизм оформления социальных выплат жителям ОРДЛО, в том числе умершим. Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБ Украины. По данным ... подробнее →
ЕС исключил Украину из списка COVID-безопасных стран09.11.2021 14:00
Евросоюз исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничения для поездок на территорию блока, в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Официальное решение опубликовано во ... подробнее →
СБУ задержала экс-коменданта донецкой "Изоляции"09.11.2021 13:00
Служба безопасности Украины задержала бывшего боевика террористической организации ДНР, возглавлявшего тюрьму "Изоляция". Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко в комментарии LIGA.net . Речь ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 ноября09.11.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки, 8 ноября, выявлено 18 988 новых случаев коронавируса. Умерли 833 человека, что составляет максимум за все время пандемии. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . ... подробнее →
В ОП анонсировали изменения в составе украинской делегации в ТКГ09.11.2021 11:00
После перехода Алексея Резникова на работу в Минобороны к украинской делегации в трехсторонней контактной группе присоединится назначенная недавно на должность министра по вопросам реинтеграции Крыма ... подробнее →
Кулеба дал оценку российскому проекту итогового документа для Нормандского формата09.11.2021 10:00
Украина получила проект итогового документа встречи министров “нормандского формата”, который предложила российская сторона. Он идет вразрез с подготовленными Германией и Францией ... подробнее →
Сутки в ООС: пять обстрелов, потерь нет09.11.2021 09:00
На Донбассе за прошедшие сутки, 8 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Один раз было применено запрещенное Минскими договоренностями вооружение. ... подробнее →
Два человека погибли в ДТП у блокпоста НВФ ОРЛО09.11.2021 08:00
Легковой автомобиль врезался в бетонные блоки в районе села Роскошное Лутугинского района, в результате происшествия водитель и пассажир погибли. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР". Машина марки ... подробнее →
- Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса днем 26 ноября по данным ГПСУ14:00
- В Мариуполе пенсионерам-медикам разрешили ездить в транспорте бесплатно11:00
- На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ16:00
- В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес15:00
- На Луганщине прошли антитеррористические учения СБУ14:00
- Украина в ТКГ выразила протест России12:00
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»11:00
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца09:00
- В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-1917:00
- Зеленский назвал ответственных за оккупацию ОРДЛО и Крыма17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом15:00
- Ситуация на КПВВ Донбасса днем 26 ноября по данным ГПСУ14:00
- Две области Украины ослабили карантин до "желтого" уровня13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 26 ноября12:00
- В Мариуполе пенсионерам-медикам разрешили ездить в транспорте бесплатно11:00
- Сегодня состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского10:00
- Луганская Заря разгромно проиграла Роме (ВИДЕО)09:00
- ВОЗ созывает срочное заседание из-за "южноафриканского" штамма COVID-1908:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге10:00
- Зеркало, как альтернатива для входа и принцип получения активных выигрышей15:00
- Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?16:00
- Без штампов и бумажных справок. Что нужно знать об электронной прописке?17:00
- Деньги на строительство ЦПАУ в общинах17:00
- Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»13:00
- Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?15:00
- Последний шанс на растаможивание авто на еврономерах13:00
- Вакцинировался сам – убеди других17:00
- Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"
- Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца
- Украина в ТКГ выразила протест России
- На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ
- В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»
- ВОЗ созывает срочное заседание из-за "южноафриканского" штамма COVID-19
- Кабмин ужесточил ограничения в "желтой" зоне карантина
- Сегодня состоится 3-часовой пресс-марафон Зеленского
- Шмыгаль и Верещук приехали на Луганщину с рабочим визитом
- "Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге