В Мариуполе начался суд над экс-комендантом донецкой "Изоляции"10.11.2021 17:00
В Приморском районном суде Мариуполя избирают меру пресечения бывшему коменданту донецкой тюрьмы "Изоляция" Денису Куликовскому. Об этом сообщает ТСН . Подозреваемый был доставлен в Мариуполь ... подробнее →
Жители донецкого микрорайона Боссе остались без отопления и горячей воды10.11.2021 16:00
В оккупированном Донецке жители микрорайона Боссе остались без отопления и горячей воды. Теплоснабжение на Боссе исчезло сегодня, 10 ноября, из-за аварии, сообщают подконтрольные "ДНР" сайты. ... подробнее →
Как получить свидетельство или сертификат о вакцинации от COVID-19?10.11.2021 15:00
В ноябре наличие документа о вакцинации от COVID-19 стало острой необходимостью. В большинстве областей Украины пользоваться транспортом и посещать общественные учреждения можно только при наличии ... подробнее →
Кабмин утвердил порядок погашения долгов по пенсиям жителям ОРДЛО10.11.2021 14:00
Кабинет министров утвердил порядок погашения задолженности по пенсиям жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это означает, что наконец появится механизм выплаты. Об этом сообщает ... подробнее →
В Украине появился памятник букве "Ї"10.11.2021 13:00
В городе Лановцы Тернопольской области во вторник, 9 ноября, открыли памятник букве "Ї". Об этом сообщается на странице Лановецкого горсовета в Facebook. Художественный объект под названием ... подробнее →
В ОРЛО с 15 ноября отменияется дистанционное обучение в школах и вузах10.11.2021 12:00
В отдельных районах Луганской области с 15 ноября возобновится очное обучение для школьников 5-11 классов. Такое решение приняла «чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия» ... подробнее →
Россия увеличила поставки газа в Европу10.11.2021 11:00
Газпром в среду, 10 ноября, увеличил поставки газа в Европу через Польшу и Украину, сообщает Корреспондент.net . Так, по трубопроводу Ямал-Европа прокачка газа выросла до уровня забронированных ... подробнее →
В ОРЛО заявили об изменении пропускного режима на КПП Станица Луганская10.11.2021 10:00
В Луганске Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) из-за снижения уровня заболеваемости вирусными инфекциями отменила ряд ограничительных мер. Об этом сообщил "главный санитарный ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 ноября10.11.2021 09:00
В Украине за минувшие сутки, 9 ноября, зафиксировано 23 283 новых COVID-случая и 816 смертей от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . За сутки госпитализировали 5696 человек, ... подробнее →
В оккупированном Донецке установили памятник Дзержинскому10.11.2021 08:00
Группировка «ДНР» открыла в оккупированном Донецке памятник советскому деятелю, одному из организаторов «красного террора» Феликсу Дзержинскому. Об этом сообщают СМИ ... подробнее →
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