Деньги на строительство ЦПАУ в общинах11.11.2021 17:00
В этом году регионы получат дополнительные деньги на развитие сети Центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Для этого в октябре правительство перераспределило государственную субвенцию. ... подробнее →
Ситуация на КПВВ Станица Луганская днем 11 ноября11.11.2021 16:00
Сепаратисты упростили пропуск через КПВВ Станица Луганская, однако оставили в силе ограничение пересекать его не чаще раза в месяц. Об этом заявила представительница Украины в ... подробнее →
Стали известны результаты вчерашнего заседания ТКГ11.11.2021 15:00
Вчера состоялись очередные консультации ТКГ в режиме видеоконфреренции. Об этом сообщается в Facebook украинской делегации. Украинскую делегацию возглавил А. Мережко, заместитель Главы делагации, ... подробнее →
Троллейбус Северодонецк-Лисичанск-Рубежное совершил тестовый рейс (ВИДЕО)11.11.2021 14:00
Состоялся тестовый проезд троллейбуса по маршруту "Северодонецкое троллейбусное депо - Лисичанский железнодорожный вокзал". Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. Работы над троллейбусным ... подробнее →
Зафіксуйте ціну на газ до кінця опалювального сезону разом з ГК «Нафтогаз України»11.11.2021 13:00
Після відкриття ринку газу в Україні запрацювало понад 50 компаній, що здійснюють продаж газу населенню. Однак 2021 рік продемонстрував, що не всі постачальники виконують свої зобов’язання. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 11 ноября11.11.2021 12:00
В Украине за сутки 10 ноября зафиксировано 24 747 случаев заболевания коронавирусом и 652 смерти. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Отмечается, что среди новых больных - 1 550 детей и 462 ... подробнее →
Жители прифронтовых районов Донбасса получат компенсацию за электроотопление11.11.2021 11:00
Жителям нескольких прифронтовых населенных пунктов увеличат размер субсидии на отопление, поскольку они вынуждены отапливать свое жилье электроэнергией. Об этом в интервью телеканалу "Дом" сообщила ... подробнее →
Сутки на Донбассе: пять обстрелов, потерь нет11.11.2021 10:00
На Донбассе за прошедшие сутки, 10 ноября, со стороны вражеских войск зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →
В ТКГ рассказали о сроках действия банковских карт жителей ОРДЛО11.11.2021 09:00
"Ощадбанк" продлит действие карт для пенсионеров, проживающих в ОРДЛО. Об этом сообщила представительница украинской делегации в социально-экономической подгруппе в Трехсторонней контактной группе ... подробнее →
Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства11.11.2021 08:00
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и Государственный секретарь США Энтони Блинкен подписали Хартию стратегического партнерства Украина-США, которая определяет основные направления двусторонних отношений ... подробнее →
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