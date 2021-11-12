Министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный с рабочим визитом отправились в район проведения операции Объединенных сил. ... подробнее →

Президент США Джо Байден подписал закон, которым запрещается использование оборудования китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Об этом сообщает Интерфакс . Законопроект был единогласно ... подробнее →

В приложении "Дія" убрали функцию "удалить сертификат". Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграмме . Федоров отметил, что прочитал пост в ... подробнее →

Сегодня, 12 ноября, глава полиции Луганщины Олег Григоров вместе с председателем Новоайдарского поселкового совета Игорем Шопиным и специалистом по мобилизации громад Программы ООН по ... подробнее →