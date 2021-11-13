В Донецке закончили монтаж нового колеса обозрения 13.11.2021 15:00 В неподконтрольном Украине Донецке провели пробный запуск нового колеса обозрения в парке им. Щербакова. Об этом сообщает Telegram-канал "ShortЫ ДНР". По заверению "директора" парка Вячеслава ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 ноября 13.11.2021 11:00 За минувшие сутки в Украине выявили 23 572 новых случаев коронавируса, из них детей – 1 622, медработников – 436, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 13 ноября. При этом за ... подробнее →