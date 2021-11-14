Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября14.11.2021 17:00
ОВЕН У большинства Овнов это благоприятная неделя. Вот только у рожденных в первой декаде апреля хоть и начнется неделя на подъеме, но уже во вторник обстоятельства принесут хлопоты. Не волнуйтесь ... подробнее →
В ГПСУ рассказали о работе КПВВ в зоне ООС за неделю14.11.2021 15:00
Пассажиропоток через КППВ "Станица Луганская" увеличился в пять раз за последнюю неделю. Об этом сегодня, 13 ноября, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины. "Ежедневно движение через линию ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 ноября14.11.2021 13:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 14 490 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав в воскресенье, 14 ноября. Прирост новых случаев существенно меньше вчерашнего ... подробнее →
В Меловом задержали продавца фальшивых COVID-тестов14.11.2021 11:00
Жителю поселка Меловое на Луганщине сообщили о подозрении по факту распространения поддельных справок о результатах тестов на COVID-19. Об этом сообщает Луганская областная прокуратура. По данным ... подробнее →
Резников посетил строящуюся базу ВМС Украины в Бердянске14.11.2021 10:00
Министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время рабочего визита в субботу в Бердянск ознакомились с ходом строительства военно-морской базы ... подробнее →
НВФ ОРДЛО обстреляли санитарные автомобили ВСУ и жилые дома в Невельском14.11.2021 09:00
В ночь на воскресенье в Донецкой области водитель-санитар получил тяжелое ранение в результате обстрела сепаратистами санитарных машин ВСУ в районе поселка Невельское. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →
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