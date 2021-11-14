Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября 14.11.2021 17:00 ОВЕН У большинства Овнов это благоприятная неделя. Вот только у рожденных в первой декаде апреля хоть и начнется неделя на подъеме, но уже во вторник обстоятельства принесут хлопоты. Не волнуйтесь ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 14 ноября 14.11.2021 13:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировано 14 490 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав в воскресенье, 14 ноября. Прирост новых случаев существенно меньше вчерашнего ... подробнее →