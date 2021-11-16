Новый автобусный маршрут Горловка – Великий Новгород – Донецк открыт в ОРДО. Об этом сообщили в пресс-службе "минтранса". Там добавили, что из Горловки автобус отправляется в 7:45, из ... подробнее →

В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" установили рентгено-телевизионные системы. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на Донбассе. Пограничники ожидают, что новое ... подробнее →

16 ноября в городе Рубежное, Луганской области, на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает полиция Луганской ... подробнее →

Мариуполь занял первое место по развитию культурного туризма Приазовья. Такое заключение сделали эксперты Ассоциации гостеприимства в рамках проекта при поддержке Украинского культурного фонда. Об ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 ноября 16.11.2021 12:00 В Украине за сутки зарегистрировано 16 308 новых случаев коронавируса. Из них заболели 1 168 детей и 327 медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Отмечается резкий рост ... подробнее →

Сутки в ООС: шесть обстрелов, без потерь 16.11.2021 11:00 На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за последние сутки зафиксировано шесть обстрелов. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС. "Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли ... подробнее →