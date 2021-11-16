Мариуполь признан лучшим туристическим центром Приазовья16.11.2021 17:00
Мариуполь занял первое место по развитию культурного туризма Приазовья. Такое заключение сделали эксперты Ассоциации гостеприимства в рамках проекта при поддержке Украинского культурного фонда. Об ... подробнее →
В Рубежном убит сотрудник Патрульной полиции16.11.2021 16:00
16 ноября в городе Рубежное, Луганской области, на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает полиция Луганской ... подробнее →
На КПВВ «Станица Луганская» установили рентгеновские сканеры16.11.2021 15:00
В контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская" установили рентгено-телевизионные системы. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил на Донбассе. Пограничники ожидают, что новое ... подробнее →
В ОРДО запустили автобусный маршрут в Великий Новгород16.11.2021 14:00
Новый автобусный маршрут Горловка – Великий Новгород – Донецк открыт в ОРДО. Об этом сообщили в пресс-службе "минтранса". Там добавили, что из Горловки автобус отправляется в 7:45, из ... подробнее →
Более 270 человек пересекли линию разграничения по гумкоридору в Еленовке 15 ноября16.11.2021 13:00
Сто пятнадцать человек и 21 транспортное средство в понедельник, 15 ноября, прибыли в ОРДО с подконтрольной Украине территории через гуманитарный коридор в Елевновке. Об этом сегодня сообщили в ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 16 ноября16.11.2021 12:00
В Украине за сутки зарегистрировано 16 308 новых случаев коронавируса. Из них заболели 1 168 детей и 327 медицинских работников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Отмечается резкий рост ... подробнее →
Сутки в ООС: шесть обстрелов, без потерь16.11.2021 11:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за последние сутки зафиксировано шесть обстрелов. Об этом в утренней сводке сообщает штаб ООС. "Недалеко от Золотого-4 оккупанты обстреляли ... подробнее →
Путин уравнял товары из ОРДЛО с российскими16.11.2021 10:00
Президент России Владимир Путин подписал указ "Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". Об этом сообщает официальный портал правовой ... подробнее →
Компания Ахметова поставит в Украину семь кораблей с углем16.11.2021 09:00
Компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова законтрактовал семь кораблей с углем для украинских теплоэлектростанций для прохождения отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба компании в ... подробнее →
Зеленский пообещал выплатить по 1000 грн вакцинированным от COVID-1916.11.2021 08:00
Президент Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные от коронавируса двумя дозами смогут получить 1000 грн для посещения культурного мероприятия или путешествий по Украине, сообщает ... подробнее →
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