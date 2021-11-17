Минздрав запустил чат-бот с информацией о наличии COVID-вакцин по регионам17.11.2021 17:00
Теперь узнать количество и производителя вакцин от COVID-19 в ближайшем пункте вакцинации можно с помощью чатбота «Медичні закупівлі України» в Telegram. Об этом сообщает пресс-центр ... подробнее →
В районе ООС захвачен российский наемник17.11.2021 16:00
Украинские военнослужащие, выполняющие боевые задания в районе проведения ООС, задержали на линии разграничения российского наемника так называемой "ЛНР". Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС. ... подробнее →
Село Невельское снова попало под обстрел боевиков17.11.2021 15:00
На Донбассе второй раз за неделю под обстрел попало село Невельское, повреждены семь домов. Об этом в среду, 17 ноября, сообщает полиция Донецкой области. "Утром, в 6:45, в полицию поступило ... подробнее →
Зону ООС посетила посол Ирландии17.11.2021 14:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил побывала Чрезвычайный и Полномочный Посол Ирландии в Украине Тереза Хили. В частности, она посетила КППВ Гнутово. Об этом сообщает штаб ООС. ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 ноября17.11.2021 13:00
В Украине за сутки зафиксировано 18 668 новых подтвержденных случаев коронавируса. Так, заболели 1 312 детей и 403 медицинских работника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за минувшие ... подробнее →
Задержан подозреваемый в убийстве полицейского в Рубежном17.11.2021 12:00
В Луганской области благодаря проведенным безотлагательным следственным и оперативно-розыскным мероприятиям раскрыто умышленное убийство патрульного полицейского (ч. 1 ст. 115 УК Украины). Об этом ... подробнее →
Сборная Украины вышла в плей-офф отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)17.11.2021 11:00
Сегодня, 16 ноября, сборная Украины по футболу на выезде сыграла с Боснией и Герцеговиной решающий матч за право бороться за путевку на Чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре. Украинцы ... подробнее →
За сутки на Донбассе 14 обстрелов, ранен боец17.11.2021 10:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных за сутки зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, шесть из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об ... подробнее →
НВФ ОРДЛО обстреляли жилой сектор в Марьинке17.11.2021 09:00
Российские оккупанты утром во вторник, 16 ноября, обстреляли населенный пункт Марьинка, в результате чего был разрушен жилой дом и прилегающая территория. Об этом сообщает украинская сторона ... подробнее →
В ОРДЛО объявили сборы для военнообязанных запаса17.11.2021 08:00
На неподконтрольной Украине территории в Донецкой и Луганской областях объявлены сборы военнообязанных запаса. Призванным мужчинам предстоят занятия по боевой подготовке и тренировки по боевой ... подробнее →
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце16:00
- Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину15:00
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине13:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный08:00
- В ОРДО опубликовали график открытия городских елок15:00
- На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа11:00
- Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине10:00
- За сутки в ООС три обстрела и один раненый09:00
- "Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции15:00
- В МОН подвели итоги работы центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" за год12:00
- В России заявили о задержании 106 "украинских неонацистов"17:00
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце16:00
- Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину15:00
- Замглавы МВД Гогилашвили уволился после скандала на Донетчине14:00
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине13:00
- Опубликована инструкция по получению "тысячи Зеленского" (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря11:00
- В ВОЗ рассказали об особенностях штамма Омикрон10:00
- Кабмин анонсировал проект "Электронная очередь пересечения границы"09:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный08:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце
- Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине
- "Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров
- На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа
- В ОРДО опубликовали график открытия городских елок
- Опубликована инструкция по получению "тысячи Зеленского" (ВИДЕО)
- В МОН подвели итоги работы центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" за год