Волонтеры из Светлодарска запустили проект компьютерной помощи детям из прифронтовой зоны18.11.2021 17:00
Волонтеры проекта “Открой онлайн ученику” просят у людей старые ненужные им компьютеры и ноутбуки, ремонтируют и при необходимости доукомплектовывают их, а затем передают детям, живущим ... подробнее →
Расширение программы доступных кредитов для бизнеса. Что нужно знать?18.11.2021 16:00
Пандемия коронавируса больно ударила по бизнесу как в Украине, так и по всему миру. Во время карантина многие предприниматели влезли в долги, а очередные вспышки ковида не дают полноценно возобновить ... подробнее →
На Харьковщине задержан чиновник, шпионивший на боевиков ОРДЛО18.11.2021 15:00
Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили агента российской спецслужбы, который под прикрытием чиновника горсовета собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской ... подробнее →
В "ДНР" заявили о запуске горловского "Стирола"18.11.2021 14:00
Оккупационные власти "ДНР" заявили о возобновлении производства на химическом заводе "Стирол", расположенном в Горловке. Об этом сообщают местные СМИ. "Были закуплены новые комплектующие, для ... подробнее →
В школах ОРДО возобновляется очное обучение18.11.2021 13:00
В школах ОРДО на следующей неделе будут возобновлены очные занятия. Об этом сообщают ресурсы сепаратистов. Очные занятия будут возобновлены с 22 ноября для учеников 1-11 классов. Учеба должна ... подробнее →
Шон Пенн тайно посетил Мариуполь18.11.2021 12:00
17 ноября в Мариуполь приехал один из самых титулованных голливудских актёров Шон Пенн, сообщает Сайт города Мариуполя . Визит в город был засекречен. Стало известно, что съемочная группа побывала на ... подробнее →
НВФ обстреляли телевышку для вещания на ОРДЛО в Камышевахе18.11.2021 11:00
Вчера днем российские оккупационные войска обстреляли новую телевышку в Камышевахе, предназначенную для вещания на территорию ОРДЛО. Об этом сообщает ОТУ «Північ». "17 ноября, около ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 ноября18.11.2021 10:00
В Украине за сутки зафиксирован 20 591 новый подтвержденный случай коронавируса. Среди заболевших 1 478 детей и 377 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за минувшие сутки ... подробнее →
Петракова утвердили главным тренером сборной Украины по футболу18.11.2021 09:00
Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Петракова главным тренером сборной Украины. Это решение было принято на заседании исполкома УАФ, состоявшемся в столичном Доме футбола. "Я ... подробнее →
Сутки в ООС: 15 обстрелов, четверо раненых18.11.2021 08:00
На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, девять из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями ... подробнее →
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце16:00
- Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину15:00
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине13:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный08:00
- В ОРДО опубликовали график открытия городских елок15:00
- На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа11:00
- Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине10:00
- За сутки в ООС три обстрела и один раненый09:00
- "Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции15:00
- В МОН подвели итоги работы центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" за год12:00
- В России заявили о задержании 106 "украинских неонацистов"17:00
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце16:00
- Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину15:00
- Замглавы МВД Гогилашвили уволился после скандала на Донетчине14:00
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине13:00
- Опубликована инструкция по получению "тысячи Зеленского" (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря11:00
- В ВОЗ рассказали об особенностях штамма Омикрон10:00
- Кабмин анонсировал проект "Электронная очередь пересечения границы"09:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный08:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце
- Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине
- "Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров
- На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа
- В ОРДО опубликовали график открытия городских елок
- Опубликована инструкция по получению "тысячи Зеленского" (ВИДЕО)
- В МОН подвели итоги работы центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" за год