В Константиновке дорожает проезд в общественном транспорте20.11.2021 17:00
Общественные слушания в Константиновке по вопросу повышения стоимости проезда в транспорте состоялись 19 ноября в 16:00 в здании Дворца культуры и досуга. Об этом сообщает "Zi.ua" . Несмотря на то, ... подробнее →
Итоги работы КПВВ на Донбассе за неделю по данным ГПСУ20.11.2021 15:00
На этой неделе пассажиропоток через КПВВ на линии разграничения с ОРДЛО увеличился в три раза, по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины. С минувшей субботы через ... подробнее →
Полиция Донетчины объявила о наборе сотрудников20.11.2021 13:00
Конкурсный набор на 40 вакантных должностей в подразделения полиции Донецкой области стартовал вчера, 19 ноября. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в регионе. Кандидатам, которые получили ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 ноября20.11.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 18 250 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше вчерашнего показателя. Прирост снижается третий день подряд, сообщает ... подробнее →
Район ООС посетила делегация посольства США20.11.2021 10:00
Представители посольства США в Украине побывали на передовых позициях ВСУ у поселков Пески и Марьинка. Об этом сообщили в пресс-центре операции Объединенных сил. Делегацию возглавлял атташе ... подробнее →
В зоне ООС за сутки 17 обстрелов, погиб украинский воин20.11.2021 09:00
Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, включая шесть обстрелов из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. В результате обстрелов ... подробнее →
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