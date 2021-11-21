Гороскоп на неделю с 22 по 28 ноября21.11.2021 17:00
ОВЕН В эти дни Овны первой декады апреля могут быть втянуты в очень неприятные события. Во всем проявляйте осторожность и не поддавайтесь на авантюры. У остальных Овнов, особенно рожденных в марте, ... подробнее →
В Украину прибыло первое судно с американским углем21.11.2021 15:00
В Украину прибыло первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии. Судно класса Panamax причалило в порту Южный, сообщает пресс-служба ДТЭК. Объем первой поставки составил 60,5 ... подробнее →
Укрзализныця открыла продажу билетов на поезда "ускоренного" графика21.11.2021 13:00
Укрзализныця открыла продажу билетов на все поезда нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года. Будут курсировать 19 пар новых поездов, а 49 поездов будут ускорены. Об ... подробнее →
В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог (ВИДЕО)21.11.2021 11:00
В Харькове приготовили самый большой в Украине хот-дог, попавший в Книгу рекордов Украины в категорию "Кулинарное искусство", передает телеканал "Дом" . Как сообщила руководительница Национального ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 ноября21.11.2021 10:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировано 10 635 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших 894 ребенка и 99 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за ... подробнее →
Боевики ОРДЛО обстреляли жилые дома в Катериновке и Новозвановке21.11.2021 09:00
Вооруженные формирования Российской Федерации продолжают терроризировать мирное население, производя обстрелы населенных пунктов, расположенных на подконтрольной правительству Украины территории ... подробнее →
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