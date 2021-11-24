В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-1924.11.2021 17:00
На базе четырех больниц Краматорска начали работу пункты вакцинации, где в будние дни можно получить первую или вторую дозы вакцины по предварительной записи. Об этом сообщил начальник отдела ... подробнее →
Кабмин ужесточил ограничения в "желтой" зоне карантина24.11.2021 16:00
Кабинет министров ужесточил правила работы заведений в «желтой» зоне карантина. Соответствующие изменения в «карантинное» постановление правительства № 1236 были внесены на ... подробнее →
Евросоюз призвал Россию отменить указ о товарах из ОРДЛО24.11.2021 15:00
ЕС призывает Россию отменить указ, которым разрешается допуск товаров с оккупированного Донбасса на территорию РФ, поскольку эти действия противоречат минским соглашениям. Об этом заявил спикер ... подробнее →
Войска РФ обстреляли КПВВ "Марьинка"24.11.2021 14:00
24 ноября в 9:10 вооруженные формирования РФ произвели обстрел пограничного контрольного поста первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре Донецк-Курахово с применением ... подробнее →
Украинские силовики начали спецоперацию на границе с Беларусью24.11.2021 13:00
На границе с Республикой Беларусь началась совместная специальная пограничная операция "Полесье". Она координируется Государственной пограничной службой Украины и проводится совместно с силами ... подробнее →
Интер — Шахтер. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов24.11.2021 12:00
Сегодня, 24 ноября, состоится поединок пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором миланский "Интер" примет донецкий "Шахтер", сообщает Sport.ua . Матч пройдет в Милане на стадионе ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 ноября24.11.2021 11:00
За минувшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировано 14 325 заражений коронавирусом. Зарегистрировано 595 летальных исходов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава . Также за прошедшие сутки ... подробнее →
"Прометей": очередной шаг к победе в Суперлиге24.11.2021 10:00
"Прометей" неудержим: очередная победа флагмана баскетбола Украины Перед стартом сезона 2021/2022 "Прометей" и "Днепр" выделялись экспертами в качестве основных претендентов на титул. Потенциал ... подробнее →
На полигоне Широкий Лан испытали Bayraktar и Javelin24.11.2021 09:00
На полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и подразделений Широкий лан были проведены инструкторско-методические занятия, в ходе которых испытали беспилотники Bayraktar и комплексы ... подробнее →
За сутки в ООС четыре обстрела, один украинский воин ранен24.11.2021 08:00
На Донбассе за прошедшие сутки, 23 ноября, зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, один из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщает ... подробнее →
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце16:00
- Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину15:00
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине13:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный08:00
- В ОРДО опубликовали график открытия городских елок15:00
- На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа11:00
- Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине10:00
- За сутки в ООС три обстрела и один раненый09:00
- "Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции15:00
- В МОН подвели итоги работы центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" за год12:00
- В России заявили о задержании 106 "украинских неонацистов"17:00
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце16:00
- Глава Минреинтеграции Ирина Верещук приехала на Луганщину15:00
- Замглавы МВД Гогилашвили уволился после скандала на Донетчине14:00
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине13:00
- Опубликована инструкция по получению "тысячи Зеленского" (ВИДЕО)12:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 13 декабря11:00
- В ВОЗ рассказали об особенностях штамма Омикрон10:00
- Кабмин анонсировал проект "Электронная очередь пересечения границы"09:00
- Сутки в ООС: четыре обстрела, ранен военный08:00
- Экологическое потребление, или Почему платные пакеты – это не зрада?15:00
- «Сбалансированный и реалистичный»: что в бюджете-2022?08:00
- У Маріуполі запустили онлайн-сервіс зі збереження спогадів09:00
- Чемпион казино бонусы официального сайта08:00
- Вакцинация детей против COVID-19: что известно?17:00
- Як стати клієнтом ГК «Нафтогаз України»17:00
- Новое меню в школах. Как продвигаются изменения?17:00
- Как встретить Новый год безопасно?08:00
- Как будут штрафовать за продажу лекарств малолетним?17:00
- Что делают на СТО, и когда туда нужно ехать?16:00
- "Мэра" Макеевки задержали по подозрению в коррупции
- Гороскоп на неделю с 13 по 19 декабря
- Госэкоинспекция опубликовала отчет о состоянии воды в Северском Донце
- Представители Кабмина посетили одну из баз "Правого сектора" на Донеччине
- В Мариуполе запустили поезд по самому длинному маршруту в Украине
- "Власти" Донецка опубликовали адреса легальных елочных базаров
- На Донетчине начали работу три новых компьютерных томографа
- В ОРДО опубликовали график открытия городских елок
- Опубликована инструкция по получению "тысячи Зеленского" (ВИДЕО)
- В МОН подвели итоги работы центров "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" за год