В Краматорске открылись еще четыре пункта вакцинации от COVID-19 24.11.2021 17:00 На базе четырех больниц Краматорска начали работу пункты вакцинации, где в будние дни можно получить первую или вторую дозы вакцины по предварительной записи. Об этом сообщил начальник отдела ... подробнее →

Евросоюз призвал Россию отменить указ о товарах из ОРДЛО 24.11.2021 15:00 ЕС призывает Россию отменить указ, которым разрешается допуск товаров с оккупированного Донбасса на территорию РФ, поскольку эти действия противоречат минским соглашениям. Об этом заявил спикер ... подробнее →