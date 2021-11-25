Рома — Заря: прогноз на матч Лиги конференций25.11.2021 17:00
Сегодня луганская Заря сойдется в гостевом противостоянии против итальянской Ромы в пятом туре Лиги конференций, сообщает football.ua . Букмекеры считают, что шансов на успех в предстоящем поединке ... подробнее →
На КПВВ "Меловое" пресечена попытка контрабанды пороха в РФ25.11.2021 16:00
СБУ заблокировала в Луганской области попытку контрабандного вывоза пороха за границу. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Злоумышленники пытались переправить в РФ около 20 кг взрывчатого вещества под ... подробнее →
В Мариуполе один из центров вакцинации сменил адрес25.11.2021 15:00
С 26 ноября Центр массовой вакцинации с железнодорожного вокзала переезжает в ТЦ "Браво" по проспекту Металлургов, 53. Об этом сообщает Городской совет Мариуполя в Telegram . График работы: ежедневно ... подробнее →
На Луганщине прошли антитеррористические учения СБУ25.11.2021 14:00
В Луганской области в районе проведения операции Объединенных сил СБУ провела антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. "Цель учений - проверка готовности всех субъектов борьбы ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 ноября25.11.2021 13:00
В Украине за минувшие сутки подтвердили 16 943 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Прирост продолжается третий день подряд, сообщает Минздрав в четверг, 25 ноября. Среди новых заболевших ... подробнее →
Украина в ТКГ выразила протест России25.11.2021 12:00
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе выразила решительный протест из-за указа президента России Путина о признании так называемых "сертификатов о происхождении товаров", ОРДЛО. Об ... подробнее →
В ОРДО прибыл гумконвой из России с вакциной «Спутник Лайт»25.11.2021 11:00
Российский гуманитарный конвой доставил в ОРДО 290 000 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сегодня сообщили в "министерстве здравоохранения" непризнанной "республики". Были ... подробнее →
ХК "Донбасс" и "Краматорск" отстранили от участия в чемпионате Украины25.11.2021 10:00
Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины принял решение о снятии "Донбасса" и "Краматорска" с розыгрыша чемпионата Украины. Об этом сообщает официальный сайт ФХУ. Причиной такого решения ... подробнее →
Кабмин объединил два луганских вуза-переселенца25.11.2021 09:00
Кабинет Министров согласовал предложение МОН о реорганизации нескольких украинских вузов. Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в соцсети. По ... подробнее →
"Шахтер" проиграл "Интеру" и досрочно вылетел из еврокубков (ВИДЕО)25.11.2021 08:00
"Шахтер" в 5-м туре Лиги чемпионов проиграл в гостях миланскому "Интеру", сообщает Обозреватель . Встреча на легендарном стадионе "Сан-Сиро" завершилась со счетом 2:0, что лишило донецкий клуб любых ... подробнее →
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