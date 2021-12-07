Мэр Полтавы Александр Мамай оказался в списке базы данных сайта Миротворец после своих высказываний о конфликте на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные сайта, передает Корреспондент.net . Так, ... подробнее →

Сегодня донецкий Шахтер завершает еврокубковый сезон 2021/22 домашним поединком против тираспольского Шерифа. Игра начнется в 22:00 на НСК Олимпийский в Киеве, сообщает Футбол 24 . После 5-ти туров ... подробнее →

Минреинтеграции определило перечень товаров, запрещенных или ограниченных к перевозке через административную границу с аннексированным Крымом. Список товаров опубликован на сайте министерства во ... подробнее →

В Мариуполе пройдет новогодний забег Santa Run 2021, стать участником которого может каждый желающий. Об этом сообщается на странице «M-sport» в Facebook . Локация старта в этом году ... подробнее →

Свыше 360 человек воспользовались гумкоридором под Донецком 6 декабря 07.12.2021 12:00 362 человека прошли через КПП «Еленовка» в понедельник, 6 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". Отмечается, что на территорию ОРДО проследовали 210 человек и 36 транспортных ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 7 декабря 07.12.2021 11:00 В Украине за минувшие сутки зафиксировали 8 655 новых случаев коронавируса, что почти в два раза больше, чем днем ранее. Однако, количество выздоровевших по-прежнему держится выше количества новых ... подробнее →