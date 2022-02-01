В Новотроицком выявили более трех сотен артснарядов01.02.2022 17:00
Более 300 артиллерийских снарядов обнаружили и изъяли пиротехники в пгт Новотроицкое Волновахского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области. Подозрительные предметы были ... подробнее →
В ОРДО с 10 февраля вводятся новые антиковидные ограничения01.02.2022 16:00
Посещение учреждений культуры, спорта и предприятий общепита в ОРДО будет осуществляться только по документам о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом говорится в "указе" так называемого ... подробнее →
В ОРДО продлили отмену комендантского часа по выходным дням01.02.2022 15:00
Главарь "ДНР "Денис Пушилин своим "распоряжением" продлил отмену действия комендантского часа по выходным дням до конца года. Согласно "документу" действие режима комендантского часа ... подробнее →
В оккупированном Донецке заминировали райадминистрацию01.02.2022 14:00
Анонимная информация о минировании здания администрации Киевского района Донецка поступила сегодня. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин. "Поступила анонимная информация о минировании здания ... подробнее →
Делегация Европарламента посетила Мариуполь01.02.2022 13:00
Девять членов Европарламента прибыли в Мариуполь для анализа текущей ситуации на востоке Украины. Они посетили военную часть и торговый порт. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. Глава делегации, ... подробнее →
Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины01.02.2022 12:00
Президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны. Об этом глава государства заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ . "Этот указ ... подробнее →
Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї01.02.2022 11:00
Все більше урядовців, політиків та спортсменів закликають бойкотувати Олімпіаду в Китаї через порушення прав людини в КНР. До США приєдналися Велика Британія, Канада та інші країни. І хоча їхні ... подробнее →
В ОРДО обязали вакцинировать "бюджетников" до 20 февраля01.02.2022 10:00
Оккупационная "ДНР" обязала вакцинировать от COVID-19 не менее 90% работников "бюджетной" сферы. Об этом говорится в "указе" главаря оккупантов Дениса Пушилина. Согласно "документу", иммунизацию ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 февраля01.02.2022 09:00
В Украине за прошедшие сутки выявили 30 768 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. После трех суток снижения прироста заражений произошел резкий скачок, сообщает Минздрав во вторник, 1 ... подробнее →
Сутки в ООС: два обстрела, ранен местный житель01.02.2022 08:00
За прошедшие сутки, 31 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбуке. "В направлении Светлодарска ... подробнее →
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