Анонимная информация о минировании здания администрации Киевского района Донецка поступила сегодня. Об этом сообщил "мэр" города Алексей Кулемзин. "Поступила анонимная информация о минировании здания ... подробнее →

Главарь "ДНР "Денис Пушилин своим "распоряжением" продлил отмену действия комендантского часа по выходным дням до конца года. Согласно "документу" действие режима комендантского часа ... подробнее →

Посещение учреждений культуры, спорта и предприятий общепита в ОРДО будет осуществляться только по документам о вакцинации или перенесенной болезни. Об этом говорится в "указе" так называемого ... подробнее →

Более 300 артиллерийских снарядов обнаружили и изъяли пиротехники в пгт Новотроицкое Волновахского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области. Подозрительные предметы были ... подробнее →

Делегация Европарламента посетила Мариуполь 01.02.2022 13:00 Девять членов Европарламента прибыли в Мариуполь для анализа текущей ситуации на востоке Украины. Они посетили военную часть и торговый порт. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. Глава делегации, ... подробнее →

Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины 01.02.2022 12:00 Президент Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны. Об этом глава государства заявил во время выступления в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ . "Этот указ ... подробнее →