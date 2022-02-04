В Украине заработала горячая линия по вступлению в территориальную оборону

04.02.2022 17:00

С сегодняшнего дня заработала "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны ВС Украины по номеру 0800507028. Об этом сообщает Армія.Інформ . По телефону "горячей линии" можно получить ... подробнее →

В Славянске определили место для строительства супермаркета "Эпицетр"

04.02.2022 15:00

Как стало известно, в Славянске ООО «ЕПІЦЕНТР К» оформило право аренды на земельный участок площадью 1,87 га по улице Лозановича, 5. Об этом сообщает Карачун . Речь идет о земельном ... подробнее →

Сегодня Украина сыграет против России в полуфинале ЧЕ-2022 по футзалу

04.02.2022 14:00

В пятницу, 4 февраля, сборная Украины встретится со сборной России в рамках полуфинального матча Евро-2022 по футзалу, сообщает iSport.ua . Матч состоится в Нидерландах, где и проходит сам турнир. ... подробнее →

Жителям Торецкой громады предлагают ваучеры на лекарства и медицинские товары

04.02.2022 13:00

Люди из уязвимых групп, проживающие в Торецкой громаде, с 4 февраля могут получить ваучер от международной благотворительной организации “Премьер Уржанс Интернасьональ”. Об этом сообщает ... подробнее →

В ОРДО анонсировали новую услугу мобильного оператора «Феникс»

04.02.2022 12:00

Сегодня в неподконтрольном Донецке состоится брифинг "директора" компании "Феникс" Николая Хардикова о тестировании услуги нетарифицируемого мобильного интернет-трафика, включенного в тариф абонента ... подробнее →

YouTube удалил и заблокировал ряд каналов "ЛДНР"

04.02.2022 11:00

Видеосообщество Youtube удалило ряд каналов оккупационных органов власти "ЛДНР", а также их "СМИ". Об этом сообщает Цензор.НЕТ . Так, YouTube заблокировал каналы "Министерства информации" и ... подробнее →

В Украине - впервые более 40 000 заболевших COVID-19 за сутки

04.02.2022 10:00

Вчера, 3 февраля, в Украине выявили 43 778 заболевших коронавирусом (днем ранее – 39 620), это рекорд за все время пандемии. Лидеры по заболеваемости COVID-19 – Одесская (4136), Львовская ... подробнее →

Кабмин втрое увеличил набор на подготовительные курсы для абитуриентов из ВОТ

04.02.2022 09:00

В этом году к подготовительным курсов для поступления в украинские высшие учебные заведения планируют привлечь 600 абитуриентов с временно оккупированных территорий, что в три раза больше по сравнению ... подробнее →

На Донбассе сутки прошли без обстрелов

04.02.2022 08:00

За минувшие сутки и с начала текущих суток сепаратисты ни разу не нарушили режим тишины наемники на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в ... подробнее →

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