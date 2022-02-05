Боевики "ДНР" с беспилотника атаковали поселок под Мариуполем05.02.2022 17:00
Под Мариуполем, в Павлополе, с беспилотника сбросили взрывные устройства, пострадала школа и два жилых дома. Об этом MRPL.CITY рассказал глава Сартанской ВГА Александр Куркчи. "Происшествие ... подробнее →
В оккупированном Алчевске появилась сеть стандарта 4G05.02.2022 15:00
Мобильная связь 4-го поколения, сеть LTE, стала доступна абонентам оккупированного Алчевска. Об этом сообщили в "Луганской телефонной компании". Связь 4G пока работает в тестовом режиме. ... подробнее →
В прифронтовой Красногоровке нашли крупный схрон боеприпасов05.02.2022 13:00
В одном из домов города Красногоровка, что на Донетчине, обнаружили тайник с большим количеством оружия и боеприпасов. Об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области. «В ходе проверки ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 5 февраля05.02.2022 11:00
В Украине за прошлые сутки, 4 февраля, зафиксировано 42 533 подтвержденных случаев коронавируса. Умерли 85 человек. Об этом сообщает Минздрав . За сутки госпитализировали 3 918 человек, выздоровели - ... подробнее →
Сборная Украины по футзалу уступила россиянам в полуфинале Евро-2022 (ВИДЕО)05.02.2022 10:00
Сборная Украины минимально проиграла сборной России в полуфинале по футзалу на Евро-2022, сообщает Цензор.НЕТ . Россияне открыли счет. Впоследствии его удвоили. Украинцы отыграли один мяч в конце ... подробнее →
Вторые сутки в ООС прошли без обстрелов05.02.2022 09:00
На Донбассе в течение суток 4 февраля, как и днем ранее, вражеские войска не нарушали "тишину". Об этом сообщает штаб ООС. Отмечается, что военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и ... подробнее →
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