Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля06.02.2022 17:00
ОВЕН Ответственная и сложная неделя для Овнов апреля. Не исключено, что в эти дни из-за какой-нибудь промашки доверие к вам может оказаться сильно подорванным. Это касается и деловой, и личной жизни. ... подробнее →
Россия пожаловалась на Украину в УЕФА за кричалки фанатов06.02.2022 15:00
Российский футбольный союз (РФС) направил обращение в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), потребовав открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинала чемпионата Европы по футзалу ... подробнее →
Украина получила 60 тыс. курсов препарата для лечения COVID-1906.02.2022 13:00
Сегодня, 6 февраля, в Украину прибыло 60 тыс. курсов препарата "Молнупиравир", предназначенного для лечения COVID-19. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 февраля06.02.2022 11:00
В Украине за прошедшие сутки выявили 27 851 новый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Это существенно меньше показателя за пятницу, сообщает Минздрав в воскресенье, 6 февраля. Среди новых ... подробнее →
В Украину прибыл восьмой самолет с оружием из США06.02.2022 10:00
В Украину 5 февраля прибыл восьмой самолет с военной помощью США, доставлено 86 тонн боеприпасов. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. "В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза ... подробнее →
Два бойца ВСУ получили ранения на Донбассе06.02.2022 09:00
За минувшие сутки сепаратисты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Ранения получили двое украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил вутренней сводке в ... подробнее →
- На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых09:00
- КПВВ "Счастье" закрыли из-за обстрелов08:30
- В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах16:00
- В КП "Вода Донбасса" рассказали о последствиях обстрела насосной станции14:00
- На Донбасс прибыли депутаты Верховной Рады13:00
- Оккупанты 66 раз открывали огонь на Донбассе за минувшие сутки11:00
- В ОРДО заявили о повреждении Южно-Донбасского водопровода10:00
- Пасечник запретил выезд из "ЛНР" мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет09:00
- Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации08:30
- Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию16:00
- Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля17:00
- РФ и Беларусь продлили совместные военные учения "из-за обострения на Донбассе"15:00
- В России заявили о 40 тысячах беженцев из "ЛДНР"13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля11:00
- В ОДКБ предложили отправить на Донбасс своих "миротворцев"10:00
- На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых09:00
- КПВВ "Счастье" закрыли из-за обстрелов08:30
- Правозащитники "Восток SOS" опубликовали экстренные контакты для жителей Донбасса17:00
- В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах16:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 февраля15:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- Современное украинское кино, о котором говорит мир17:00
- Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?15:00
- Лицензионное онлайн казино Космолот17:00
- ТОП лучших казино Беларуси от Казино Зевс10:30
- Перед початком Олімпіади Пекін намагається приховати порушення прав людини в Китаї11:00
- Пространство без дискриминации: что изменилось в Украине?15:00
- От госрегулирования до продуктовых карточек. Как планируют сдержать цены?17:00
- Приоритеты-2022 в законопроектах16:00
- Укрепить иммунитет – легко!18:00
- Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию
- На Донбасс прибыли депутаты Верховной Рады
- Пушилин подписал приказ о всеобщей мобилизации
- В КП "Вода Донбасса" рассказали о последствиях обстрела насосной станции
- Иностранные журналисты побывали на месте обстрела детсада в Станице Луганской
- В ОРДО заявили о повреждении Южно-Донбасского водопровода
- Россия закрыла выезд в ОРДЛО
- У Vodafone возникли проблемы на Донбассе
- В ОРДО установили лимит выдачи наличных в банкоматах
- Резников обратился к жителям ОРДЛО