В Краматорске почтили память жертв обстрела 10 февраля 2015 года10.02.2022 17:00
В Краматорске минутой молчания и возложением цветов почтили память жителей города, погибших в результате российского обстрела семь лет назад. "Этот день всегда будет напоминанием о жестокости, цинизме ... подробнее →
В Покровске все дошкольные учреждения перевели на карантин10.02.2022 16:00
В ходе заседания комиссии по ТЭБ и ЧС заместитель Покровского городского головы Маргарита Идрисова сообщила, что все детские сады переведены на карантин, передает "ZI.ua" . Дистанционное обучение для ... подробнее →
Оружие для Украины. Как союзники помогают укрепить оборону?10.02.2022 15:00
Для большинства украинцев начало года выдалось тревожным. Каждый день новости пестрят подробностями возможного полномасштабного российского вторжения. По данным Минобороны, Россия стянула у границ ... подробнее →
Украина выразила протест РФ в связи с блокированием судоходства в Черном и Азовском морях10.02.2022 14:00
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест России из-за блокирования судоходства в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе под предлогом проведения военно-морских ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 10 февраля10.02.2022 13:00
В Украине за минувшие сутки коронавирус выявили у 41 694 человек, что превышает показатель вчерашнего дня. Также увеличилось количество летальных исходов – с 240 до 280. Об этом в четверг, 10 ... подробнее →
ФСБ РФ обвинила в организации "минирований" учебных заведений украинского студента10.02.2022 12:00
ФСБ РФ заявила о задержании в регионах России 14 человек, причастных к рассылке сообщений об угрозах подрыва объектов образования в РФ, странах СНГ и на оккупированных территориях Донбасса. Об этом ... подробнее →
Журналисты ведущих мировых СМИ побывали в районе ООС10.02.2022 11:00
Представители ведущих иностранных СМИ побывали в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает штаб ООС . Среди участников делегации были корреспонденты Agence France-Presse, ... подробнее →
На Донбассе один обстрел за сутки10.02.2022 10:00
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима тишины. У ВСУ сутки прошли без потерь. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в пресс-центре штаба ООС. "Недалеко от Водяного ... подробнее →
В ОП озвучили цели на сегодняшних переговорах советников «нормандии»10.02.2022 09:00
Представители Киева на переговорах советников «нормандского формата» в Берлине намерены добиваться разблокирования работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на ... подробнее →
Гармаш рассказал о новых "хотелках" представителей ОРДЛО в ТКГ10.02.2022 08:00
Представители "ЛДНР" отказались от предложения Украины открыть КПВВ на Донбассе, требуя прямых контактов санитарных врачей из ОРДЛО и из подконтрольных Киеву регионов якобы из-за коронавируса. Об этом ... подробнее →
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