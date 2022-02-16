Абраменко завоевал для Украины первую медаль Олимпиады в Пекине 16.02.2022 17:00 33-летний украинский фристайлист Александр Абраменко завоевал серебряную медаль в соревнованиях по лыжной акробатике на ХХIV зимней Олимпиаде в Пекине, сообщает Укринформ . В суперфинале Абраменко ... подробнее →

Алина Паш отказалась от участия в Евровидении-2022 16.02.2022 16:00 Победительница Нацотбора на Евровидение-2022 Алина Паш отказалась от участия в песенном конкурсе. Об этом она написала в Instagram . По ее словам, сейчас куда важнее "другая война", и несмотря на то, ... подробнее →