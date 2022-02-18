5 причин сделать бустер18.02.2022 17:00
Более 15,5 миллионов украинцев привились против коронавируса. Около 14,8 миллиона полностью иммунизировались, получив две дозы вакцины. Но со временем эффективность любых препаратов уменьшается, ... подробнее →
Пушилин объявил эвакуацию населения "ДНР" в Россию18.02.2022 16:00
Глава самопровозглашенной "ДНР" Денис Пушилин в пятницу, 18 февраля, объявил эвакуацию населения в Россию. С таким призывом он выступил во время видеобращения. Такое решение он объяснил тем, что в ... подробнее →
"Укрзализныця" презентовала кластер пригородных сообщений востока Украины18.02.2022 15:00
АО "Укрзализныця" 18 февраля 2022 презентовала создание кластера пригородных сообщений на востоке Украины с центром в Харькове. В кластер вошли пригородные поезда, модернизированные на собственных ... подробнее →
Резников обратился к жителям ОРДЛО18.02.2022 14:00
Украинские военные будут давать отпор провокациям со стороны врага, но не планируют наступление на оккупированные территории. Об этом во время выступления на часе вопросов к правительству в парламенте ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 февраля18.02.2022 13:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано почти 35 тысяч новых случаев коронавируса, 282 человека скончалось. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщает пресс-служба Минздрава . "За сутки 17 февраля в ... подробнее →
Укрзализныця из-за обстрелов ограничила движение поездов на Донетчине18.02.2022 12:00
Сегодня около 8 часов утра, несмотря на предоставленные НВФ гарантии безопасности, начался артобстрел в районе железнодорожной станции Скотоватая. Об этом сообщает пресс-служба УЗ . Все ... подробнее →
Иностранные журналисты побывали на месте обстрела детсада в Станице Луганской18.02.2022 11:00
Группа иностранных журналистов побывала в Станице Луганской, которую 17 февраля обстреляли российские вооруженные формирования. Журналисты смогли увидеть, откуда стреляли по детскому саду. Об этом в ... подробнее →
У Vodafone возникли проблемы на Донбассе18.02.2022 10:00
Абоненты мобильного оператора Vodafone, проживающие в Донецкой и Луганской областях, в ночь на пятницу, 18 февраля, сообщают об отсутствии связи. Свои жалобы они оставляют на странице компании в ... подробнее →
На Донбассе рекордные 60 обстрелов за сутки18.02.2022 09:00
За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе осуществили 60 нарушений режима тишины, большинство с применением запрещенных Минскими договоренностями вооружений. Такого количества обстрелов в ООС не ... подробнее →
Зеленский побывал на передовой в районе ООС18.02.2022 08:00
Во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских военнослужащих на передней линии обороны. Об этом сообщает Офис президента . "Глава государства ... подробнее →
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