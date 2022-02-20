Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля20.02.2022 17:00
ОВЕН Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. А вот у рожденных во второй декаде марта неделя непродуктивная. Как бы ни хотелось вам одним махом расправиться со всеми делами, ... подробнее →
РФ и Беларусь продлили совместные военные учения "из-за обострения на Донбассе"20.02.2022 15:00
В связи с "нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе" президенты России и Беларуси решили продолжить совместные учения, которые должны ... подробнее →
В России заявили о 40 тысячах беженцев из "ЛДНР"20.02.2022 13:00
В Россию вывезли около 40 тысяч человек с территории неподконтрольного Украине Донбасса. Они находятся в Ростовской области. Об этом сказал врио главы МЧС России Александр Чуприян, сообщает Интерфакс ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 февраля20.02.2022 11:00
В Украине за минувшую субботу зафиксировано 17 448 новых случаев заболевания коронавирусом СOVID-19. Это почти в два раза меньше показателя за пятницу, сообщает Минздрав в воскресенье, 20 февраля. ... подробнее →
В ОДКБ предложили отправить на Донбасс своих "миротворцев"20.02.2022 10:00
Генеральный секретарь контролируемой Россией "Организации договора о коллективной безопасности" генерал-лейтенант Станислав Зась предложил ввести на Донбасс войска ОДКБ под видом "миротворцев". Об ... подробнее →
На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ 2 погибших и 4 раненых20.02.2022 09:00
Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки 136 раз нарушили режим прекращения огня. Погибли двое украинских военных, четверо ранены и еще один получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба ... подробнее →
КПВВ "Счастье" закрыли из-за обстрелов20.02.2022 08:30
Ввиду обострения ситуации и опасности командующий ООС принял решение "по временному прекращению пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ "Счастье" с 8 часов 20 февраля 2022 года на период ... подробнее →
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