Гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля 20.02.2022 17:00 ОВЕН Благоприятная неделя для Овнов марта и первой декады апреля. А вот у рожденных во второй декаде марта неделя непродуктивная. Как бы ни хотелось вам одним махом расправиться со всеми делами, ... подробнее →

В России заявили о 40 тысячах беженцев из "ЛДНР" 20.02.2022 13:00 В Россию вывезли около 40 тысяч человек с территории неподконтрольного Украине Донбасса. Они находятся в Ростовской области. Об этом сказал врио главы МЧС России Александр Чуприян, сообщает Интерфакс ... подробнее →