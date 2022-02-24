Обнародован перечень госресурсов для получения информации24.02.2022 17:00
Министерство культуры и информационной политики обнародовало в Telegram перечень официальных государственных каналов для получения достоверной информации. Кроме того, ведомство призвало граждан ... подробнее →
Ситуация в зоне ООС: за Счастье и Станицу Луганскую идут тяжелые бои24.02.2022 16:00
Тяжелые бои идут за Счастье и Станицу Луганскую. Об этом сообщает пресс-центр ОС в фейсбуке. "Вооруженные силы РФ неоднократно пытались форсировать реку и вклиниться в нашу линию обороны. Украинские ... подробнее →
Зеленский внес в Раду проект закона о всеобщей мобилизации24.02.2022 15:00
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об утверждении указа об общей мобилизации, а также проект закона оглашении состояния войны. Документы зарегистрировали под номерами 7113 ... подробнее →
Путин назвал вторжение в Украину "самозащитой"24.02.2022 14:00
Президент РФ Владимир Путин заявил, что вторжение войск РФ в Украину это "самозащита". Об этом говорится в обращении Путина к россиянам. "Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, ... подробнее →
В офисе президента сообщили о ситуации на фронте24.02.2022 13:00
В результате военного нападения России на Украину в четверг, 24 февраля, погибли уже 40 военных и 10 гражданских, сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. "Российские войска перешли ... подробнее →
Укрзализныця запланировала эвакуационные рейсы из прифронтовых районов24.02.2022 12:00
Укрзализныця готова эвакуировать жителей городов рядом с линией разграничения. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в Telegram . Эвакуационные рейсы запланированы: - Луганская ... подробнее →
Россия напала на Украину24.02.2022 11:00
Сегодня утром Россия атаковала всю территорию Украины, в первую очередь военные и стратегические объекты. Официальная информация по каналам полиции утром в четверг, 24 февраля. Волынская область ... подробнее →
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