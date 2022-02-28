Мариупольцев освободили от оплаты коммунальных услуг28.02.2022 17:00
Все услуги за февраль, предоставляемые коммунальными предприятиями Мариуполя и ДТЭК, будут бесплатными. Об этом заявил мэр Вадим Бойченко. "В связи с военным временем для того, чтобы сохранить ... подробнее →
Минцифра и Corezoid запустили чатбот для помощи переселенцам28.02.2022 15:00
Минцифра и Corezoid запустили чатбот, что поможет получить временный дом или необходимые вещи в ЦНАПах, работающих как пункты заботы. Центры предоставления админуслуг в Ивано-Франковской, Черкасской, ... подробнее →
ВСУ сбили российский самолет, бомбивший Мариуполь28.02.2022 13:00
Украинские военнослужащие уничтожили российский самолет, обстреливавший поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Самолет захватчиков уничтожили ... подробнее →
В Беларуси огласили результаты референдума28.02.2022 12:00
Референдум о внесении изменений в Конституцию Беларуси поддержали 82,86% пришедших на участки. Явка составила 78,61%, сообщила Центральная избирательная комиссия страны в Telegram . Отмечается, что в ... подробнее →
Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией28.02.2022 11:00
Украинская делегация в понедельник, 28 февраля, прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями России, сообщает Офис президента. В состав делегации вошли ... подробнее →
Петиция о помощи НАТО Украине собрала более половины необходимых голосов28.02.2022 09:00
На сайте openPetition создана петиция , в которой украинцы просят страны НАТО помочь в борьбе с Россией. Об этом сообщили в партии Слуга народа в воскресенье, 27 февраля. Так, в петиции призывают ... подробнее →
Переговоры Киева и Москвы ожидаются сегодня утром28.02.2022 07:00
Переговоры Украины и России могут начаться на украинско-белорусской границе сегодня утром, 28 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информированный источник. По его словам, "сложно ... подробнее →
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