Названа возможная дата второго раунда переговоров России и Украины01.03.2022 18:00
По данным российских СМИ, второй раунд переговоров между Россией и Украиной по завершению боевых действий может состояться 2 марта. Участники переговоров начнут прибывать на место встречи сегодня ... подробнее →
Завтра утром из Лисичанска отправится очередной эвакуационный поезд01.03.2022 17:00
2 марта Укрзализныця планирует подать очередной эвакуационный поезд на станцию в Лисичанске. Об этом сообщает ЛугОГА. К железнодорожной станции в Лисичанске эвакуационный поезд подадут в среду, 2 ... подробнее →
Запущено мобильное приложение "воздушная тревога"01.03.2022 15:00
В Украине запущено приложение "воздушная тревога", которое будет информировать об опасности. Его уже можно загрузить в Google Play Market и AppStore. Об этом сообщила пресс-служба Государственного ... подробнее →
ДТЭК восстановила электроснабжение в 65 городах и поселках01.03.2022 14:00
Ремонтные бригады "ДТЭК Сети" после согласования с ВСУ возобновили электроснабжение 65 населенных пунктов в Киевской и Донецкой областях, обесточенных из-за боевых действий. Об этом сообщили в ... подробнее →
В Сеть выложили имена 120 тысяч россиян, воюющих в Украине01.03.2022 13:00
Центр оборонных стратегий во вторник, 1 марта, заявил, что получил имена 120 тысяч российских военных, которые воюют на территории Украины. Список имен был выложен в открытый доступ. Среди данных в ... подробнее →
При ударе по Харьковской ОГА пострадали 6 человек01.03.2022 11:00
В результате обстрела российскими войсками здания Харьковской ОГА во вторник, 1 марта, пострадали 6 человек, из них 1 ребенок. Число погибших уточняется. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. ... подробнее →
Мариуполь остался без электричества и отопления01.03.2022 09:00
Без электричества и теплоснабжения остались жители Мариуполя в результате мощных обстрелов города российскими войсками 28 февраля. Об этом сообщил мэр Вадим Бойченко в видеообращении на странице в ... подробнее →
Сегодня из Краматорска отправятся два эвакуационных поезда01.03.2022 08:00
01.03.22 в 9.00 часов из Краматорска состоятся отправления на Ужгород (номер 45/46) 14 вагонов, посадка на поезд по билетам и на Львов (номер 141/142), 15 вагонов, посадка на поезд тоже по билетам. ... подробнее →
Зеленский рассказал о ходе переговоров с РФ01.03.2022 07:00
Украина пока не получила от переговоров с РФ желаемого результата. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером, 28 февраля. "Россия заявила свои позиции, от нас ... подробнее →
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