Хакери з усього світу оголосили війну Путіну

02.03.2022 17:00

Київська команда інженерів кібербезпеки долучається до кібервійськ України. Хакери з усього світу вже надсилають команді HackenProof повідомлення про можливості експлуатувати російські сайти та ... подробнее →

Генпрокуратура начала расследование по факту госизмены руководства Станицы Луганской

02.03.2022 16:00

В отношении руководителя Станично-Луганской поселковой военно-гражданской администрации и его двух заместителей начато расследование государственной измены. Об этом сообщает пресс-служба Офиса ... подробнее →

В Северодонецке под обстрел попал детский садик

02.03.2022 15:00

После обстрела по городу Северодонецк в детском саду в районе проспекта Центральный, 61 повреждена крыша садика и перебита теплосеть. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. В подвальном помещении ... подробнее →

Песков анонсировал второй раунд мирных переговоров

02.03.2022 14:00

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что делегация РФ прибудет на место нового раунда переговоров ближе к вечеру 2 марта, информируют росСМИ . Песков отметил, что российская делегация ... подробнее →

ДТЭК частично восстановила электроснабжение Мариуполя

02.03.2022 13:00

Аварийные бригады ДТЭК Донецкие электросети в ночь на среду, 2 марта, возобновили электропитание большей части Мариуполя, сообщается на сайте горсовета. "Наши коммунальщики, работники компании ДТЭК ... подробнее →

Минцифры запустило благотворительную акцию "Отправь Путина на Юпитер"

02.03.2022 12:00

Министерство цифровой информации в Украине запустило портал по сбору средств для восстановления страны и предлагает поддержать всемирный флешмоб "Отправь Путина на Юпитер". Об этом сообщает ... подробнее →

Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину ожидается в 15.00

02.03.2022 11:00

Внимание! Изменено время прибытия поезда на Луганщину для эвакуации населения. Как сообщил глава области Сергей Гайдай, поезд ожидается около 15.00. подробнее →

Российские войска обстреляли роддом в Мариуполе

02.03.2022 10:00

Утром Левый берег Мариуполя снова попал под обстрел российских оккупантов. Сейчас известно, что от оружия российских фашистов пострадал роддом, сообщили в городском совете. Отмечается, что врачи все ... подробнее →

Прибытие эвакуационного поезда на Луганщину задерживается

02.03.2022 09:00

Внимание! Изменено время прибытия поезда на Луганщину для эвакуации населения. Об этом сообщили в Луганской областной администрации. К станции в Лисичанске поезд прибудет позже анонсированного раньше ... подробнее →

Оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 2 марта

02.03.2022 08:00

Идут седьмые сутки героического противостояния Украинского народа российскому вторжению. Об этом сообщает Генштаб ВСУ сегодня 02.03.2022. Как отмечается, на Подольском направлении противник силами ... подробнее →

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