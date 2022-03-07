В Турции анонсировали встречу Кулебы и Лаврова07.03.2022 17:00
Главы МИД Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров 10 марта проведут встречу в турецкой Анталье, сообщает milliyet.com в понедельник, 7 марта. Также во встрече примет участие министр ... подробнее →
ГСЧС Луганщины опубликовала список контактов для экстренных ситуаций07.03.2022 16:00
На Луганщине опубликовали перечень номеров стационарных телефонов подразделений спасательных служб Луганской области. Об этом сообщает ЛугОГА. В связи с нестабильной работой телекоммуникационных ... подробнее →
В ОП назвали время начала третьего раунда переговоров с РФ07.03.2022 15:00
Третий раунд переговоров Украины с Россией начнется в 16.00. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Переговоры по РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. ... подробнее →
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Популярная игровая площадка ВБет казино начала свою деятельность в 2003 году, работая только в одном направлении как букмекерская контора. В 2015 году портал добавил раздел с азартными развлечениями, ... подробнее →
Зеленский присвоил звание "Город-герой" 6 городам Украины. Среди них - Мариуполь и Волноваха07.03.2022 13:00
Президент Владимир Зеленский присвоил звание «Город-герой» Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе. Об этом сообщает Интерфакс. «Наши "Города-герои" я решил ... подробнее →
В ДонОГА рассказали о поставке продовольствия в регион07.03.2022 11:00
Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко проинформировал о деталях поставок продовольствия в магазины Донетчины. Об этом он сообщил в Facebook . Согласно информации, ... подробнее →
В оккупированном Луганске произошел взрыв на нефтебазе07.03.2022 10:00
В Луганске утром 7 марта прогремел сильный взрыв в результате которого загорелась нефтебаза. Об этом пишут в соцсетях местные жители. Как сообщили российские СМИ, объект якобы обстреляли Вооруженные ... подробнее →
Россия объявила режим тишины для гумкоридоров07.03.2022 09:00
Россия объявляет режим тишины с 9:00 и открывает гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию в ... подробнее →
Из Кременной в Лиман сегодня отправятся эвакуационные автобусы07.03.2022 08:30
7 марта из Кременной отправится эвакуационный рейс в Лиман. Об этом сообщает пресс-служба ЛугОГА. По информации Кременского городского совета, 7 марта организуется эвакуационный рейс из Кременной на ... подробнее →
Сегодня из Краматорска отправится ряд эвакуационных поездов07.03.2022 08:00
Городской голова Краматорска Александр Гончаренко проинформировал об отправке ряда поездов завтра, 07.03.2022, в направлении Ужгорода, Львова, Ивано-Франковска. Об этом мэр Краматорска сообщает в ... подробнее →
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