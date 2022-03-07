В Турции анонсировали встречу Кулебы и Лаврова 07.03.2022 17:00 Главы МИД Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров 10 марта проведут встречу в турецкой Анталье, сообщает milliyet.com в понедельник, 7 марта. Также во встрече примет участие министр ... подробнее →

ГСЧС Луганщины опубликовала список контактов для экстренных ситуаций 07.03.2022 16:00 На Луганщине опубликовали перечень номеров стационарных телефонов подразделений спасательных служб Луганской области. Об этом сообщает ЛугОГА. В связи с нестабильной работой телекоммуникационных ... подробнее →