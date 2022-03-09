Оккупанты РФ разбомбили детскую больницу в Мариуполе

09.03.2022 17:00

Российские войска совершили целенаправленную бомбардировку детской больницы города Мариуполя. Об этом сообщает Городской совет Мариуполя. "Российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на ... подробнее →

На Донетчине ПВО сбила российскую крылатую ракету

09.03.2022 16:00

Сегодня утром, 9 марта, в направлении Краматорска российские оккупационные войска выпустили ракету из комплекса «Искандер», сообщили в полиции Донетчины. Ракета была сбита, хвостовая ... подробнее →

Кулеба озвучил ожидания от переговоров с Лавровым

09.03.2022 15:00

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что его ожидания от встречи с главой МИД Украины Сергеем Лавровым в Турции – сдержанны. "Я не возлагаю на них (переговоры – ред.) каких-то ... подробнее →

В Торецке приступили к восстановлению поврежденного жилья

09.03.2022 14:00

В пострадавшем от обстрелов российских оккупантов Торецке спасатели приступили к ремонтным работам. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook . "В Торецке спокойно, сотрудники ... подробнее →

Украина объявила о шести коридорах для эвакуации

09.03.2022 12:30

Украина и Россия достигли соглашения об открытии шести гумантарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных ... подробнее →

В России запретили продажу наличной валюты

09.03.2022 11:00

В ночь на среду Центробанк России объявил о запрете продажи банками наличной валюты и ограничении ее выдачи с действующих вкладов суммой $10 тысяч сроком на полгода. Поменять наличную валюту на рубли ... подробнее →

В ЛугОГА рассказали о последствиях российских обстрелов

09.03.2022 10:00

В течение 8 марта российскими оккупантами были обстреляны Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Кременная, Метелкино. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Сергей Гайдай, ... подробнее →

К организации гуманитарного коридора в Мариуполь привлекают МКК

09.03.2022 09:00

Президент Международного Красного Креста Петер Маурер заверил, что прилагает все усилия для организации гуманитарных коридоров в и из Мариуполя. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 9 марта

09.03.2022 08:00

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко проинформировал об отправке ряда поездов завтра, 09.03.2022, в направлении Ужгорода, Львова и Киева. Об этом сообщается в публикации мэра Краматорска ... подробнее →

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