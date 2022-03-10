В Бахмуте организован центр помощи эвакуированным

10.03.2022 17:00

В Городском совете Бахмута информируют о предоставлении помощи для эвакуированных людей из населенных пунктов, где на данный момент проходят ожесточенных боевые столкновения. Об этом сообщает ... подробнее →

МВФ экстренно перечислил Украине 1,4 миллиарда долларов

10.03.2022 15:00

Украина уже получила от Международного валютного фонда 1,4 млрд долларов экстренной поддержки по инструменту Rapid Financing Instrument. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко. По его словам, ... подробнее →

Кулеба рассказал об итогах переговоров с Лавровым

10.03.2022 13:00

В Турции завершилась встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД РФ Сергея Лаврова, она продлилась полтора часа. По ее итогам Кулеба сообщил, что на встрече обсуждались вопросы открытия ... подробнее →

Верещук перечислила маршруты для эвакуации на 10 марта

10.03.2022 12:00

Министр реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила на брифинге о сегодняшних "зеленых коридорах" для эвакуации гражданских лиц. Маршруты для эвакуации в Сумской области: ... подробнее →

В Мариуполе назвали количество погибших жителей города с начала войны с РФ

10.03.2022 11:00

В Городском совете Мариуполя назвали количество погибших мирных жителей города в результате военных преступлений путинских террористических вооруженных сил. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. ... подробнее →

Сегодня днем запланирован эвакуационный поезд с Луганщины

10.03.2022 10:00

Сегодня с Луганщины отправят эвакуационный поезд, сообщает ЛугОГА. "Внимание! Сегодня, 10.03.2022, планируется эвакуационный поезд из Камышевахи (ЧЕРЕЗ Рубежное и Лисичанск)! Ориентировочное время ... подробнее →

В ДонОГА сообщили имена эвакуированных 9 марта жителей Волновахи

10.03.2022 09:00

9 марта совместными усилиями спасателей Донбасса, волонтеров, военных, Национальной полиции и Донецкой облгосадминистрации было вывезено в город Покровск 143 человека. Среди эвакуированных жители ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов из Краматорска 10 марта

10.03.2022 08:30

Сегодня, 10.03.22, ряд поездов отправятся из Краматорска в направлении Львова, Ужгорода, Ивано-Франковска и Одессы. Об этом сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации Славянска. Среди ... подробнее →

Кулеба и Лавров прибыли в Турцию для переговоров

10.03.2022 08:00

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Турцию для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко в Twitter . "По приглашению главы МИД ... подробнее →

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