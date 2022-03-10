В Бахмуте организован центр помощи эвакуированным 10.03.2022 17:00 В Городском совете Бахмута информируют о предоставлении помощи для эвакуированных людей из населенных пунктов, где на данный момент проходят ожесточенных боевые столкновения. Об этом сообщает ... подробнее →

МВФ экстренно перечислил Украине 1,4 миллиарда долларов 10.03.2022 15:00 Украина уже получила от Международного валютного фонда 1,4 млрд долларов экстренной поддержки по инструменту Rapid Financing Instrument. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко. По его словам, ... подробнее →

Кулеба рассказал об итогах переговоров с Лавровым 10.03.2022 13:00 В Турции завершилась встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД РФ Сергея Лаврова, она продлилась полтора часа. По ее итогам Кулеба сообщил, что на встрече обсуждались вопросы открытия ... подробнее →