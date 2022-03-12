Зеленский озвучил потери ВСУ в войне с Россией12.03.2022 17:00
Приблизительно 1300 украинских военных погибло за две недели войны с Россией. Об этом заявил президент Украины во время пресс-конференции зарубежным журналистам. "Русские зайдут в Киев если они ... подробнее →
На Лугащине запретили повышать цены на товары первой необходимости12.03.2022 16:00
Руководитель ЛугОВГА Сергей Гайдай своим распоряжением от 12.03.2022 г. № 105 «О контроле за ценами на товары» запретил необоснованное повышение цен в условиях военного времени на товары ... подробнее →
Киевстар восстановил мобильную связь в Мариуполе12.03.2022 14:00
Оператор мобильной связи Киевстар починил в окруженном российскими войсками Мариуполе несколько базовых станций сети мобильной связи в городе и его окрестностях, сообщает пресс-служба компании. ... подробнее →
"Укрзалізниця" запустила информационный сайт для эвакуирующихся12.03.2022 13:00
"Укрзалізниця" запустила новый вебресурс для пассажиров: https://uz-vezemo.com . На нем содержится актуальная информация о: - эвакуационных рейсах; - международных маршрутах; - работе вокзалов; - ... подробнее →
На Луганщине сегодня ожидается отправка эвакуационной электрички12.03.2022 12:00
По информации "Укрзалізниці", сегодня, 12 марта, из Новозолотаревки ориентировочно в 14:00 планируется эвакуационный дизель-поезд, сообщает глава ЛугОВА Сергей Гайдай в Facebook . Дальше пересадка на ... подробнее →
Перечень гуманитарных коридоров для эвакуации населения 12 марта12.03.2022 11:00
Сегодня, 12 марта 2022 года, украинская сторона откроет более десятка гуманитарных коридоров в горячие точки. По ним доставят помощь и будут эвакуироваться люди в наиболее безопасные города. Об этом ... подробнее →
Гумконвой из Запорожья сегодня вновь попытается попасть в Мариуполь12.03.2022 10:00
Из Запорожья в Мариуполь отправились автобусы для эвакуации мирных жителей, а также гуманитарный груз. Об этом в Телеграме сообщил руководитель ЗОВА Александр Старух. "Гуманитарная колонна на ... подробнее →
Глава ЛугОГА рассказал о ситуации с электроснабжением на Луганщине12.03.2022 09:00
За сутки энергетики Луганщины вернули свет 2000 абонентов. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай. "Террористы цинично разрушают электросети, оставляя людей без тепла, света и, как ... подробнее →
График эвакуационных поездов из Краматорска на 12 марта12.03.2022 08:00
Расписание эвакуационных поездов в западные области Украины на 12 марта опубликовала городская ВГА Славянска. Информация по станции Краматорск (в графике отправки возможны изменения): 142-й на ... подробнее →
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