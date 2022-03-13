Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий

13.03.2022 17:00

Издание «Восточный вариант» рассказало, где могут принять вынужденных переселенцев и какие контакты и сервисы нужно знать для быстрого поиска жилья. Чат-боты, сайты и организации ... подробнее →

В Северодонецке изменился порядок получения гумпомощи

13.03.2022 15:00

Произошли изменения относительно получения гуманитарной помощи в Ледовом дворце в Северодонецке, сообщает ЛугОГА . Для того чтобы получить гуманитарную помощь, нужно обратиться по телефону ... подробнее →

На Львовщине задержали боевика ОРДЛО, пытавшегося попасть в Польшу

13.03.2022 13:00

Во Львовской области задержали бывшего боевика ОРДЛО, который пытался пересечь границу с Польшей, сообщает Госпогранслужба . Сообщается, что патруль на пограничном пункте Смильница задержал ... подробнее →

На Донетчине попал под обстрел эвакуационный поезд

13.03.2022 11:00

В результате ночного авианалета на эвакуационный поезд Краматорск-Львов погиб один человек, еще один ранен. Об этом сообщили в Укрзализнице. Обстрел произошел в ночь с 12 на 13 марта вблизи станции ... подробнее →

Глава ЛугОГА обявил о "зеленом коридоре" для эвакуаци

13.03.2022 10:00

Режим тишины в Луганской области устанавливается с 9 часов утра 13 марта. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай. Эвакуационные автобусы в 10 утра прибудут в Бахмут и сразу ... подробнее →

В Рубежном сегодня запланировано три эвакуационных автобуса

13.03.2022 09:00

Сегодня, 13 марта из Рубежного планируется выезд 3 эвакуационных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганщины. 10:00 - от городского совета (по предварительной записи ... подробнее →

Гумконвой для Мариуполя переночевал в Бердянске

13.03.2022 08:30

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что гуманитарный конвой, отправившийся накануне из Запорожья в Мариуполь, сделал остановку в Бердянске из-за сложности маршрута и должен прибыть в пункт ... подробнее →

Подоляк рассказал о "видеораунде" переговоров с РФ

13.03.2022 08:00

Украина и Россия в субботу, 12 марта, продолжили переговоры по завершению войны. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Стороны общались в видеоформате. Делегации достигли ... подробнее →

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