Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий13.03.2022 17:00
Издание «Восточный вариант» рассказало, где могут принять вынужденных переселенцев и какие контакты и сервисы нужно знать для быстрого поиска жилья. Чат-боты, сайты и организации ... подробнее →
В Северодонецке изменился порядок получения гумпомощи13.03.2022 15:00
Произошли изменения относительно получения гуманитарной помощи в Ледовом дворце в Северодонецке, сообщает ЛугОГА . Для того чтобы получить гуманитарную помощь, нужно обратиться по телефону ... подробнее →
На Львовщине задержали боевика ОРДЛО, пытавшегося попасть в Польшу13.03.2022 13:00
Во Львовской области задержали бывшего боевика ОРДЛО, который пытался пересечь границу с Польшей, сообщает Госпогранслужба . Сообщается, что патруль на пограничном пункте Смильница задержал ... подробнее →
На Донетчине попал под обстрел эвакуационный поезд13.03.2022 11:00
В результате ночного авианалета на эвакуационный поезд Краматорск-Львов погиб один человек, еще один ранен. Об этом сообщили в Укрзализнице. Обстрел произошел в ночь с 12 на 13 марта вблизи станции ... подробнее →
Глава ЛугОГА обявил о "зеленом коридоре" для эвакуаци13.03.2022 10:00
Режим тишины в Луганской области устанавливается с 9 часов утра 13 марта. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай. Эвакуационные автобусы в 10 утра прибудут в Бахмут и сразу ... подробнее →
В Рубежном сегодня запланировано три эвакуационных автобуса13.03.2022 09:00
Сегодня, 13 марта из Рубежного планируется выезд 3 эвакуационных автобусов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Луганщины. 10:00 - от городского совета (по предварительной записи ... подробнее →
Гумконвой для Мариуполя переночевал в Бердянске13.03.2022 08:30
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что гуманитарный конвой, отправившийся накануне из Запорожья в Мариуполь, сделал остановку в Бердянске из-за сложности маршрута и должен прибыть в пункт ... подробнее →
Подоляк рассказал о "видеораунде" переговоров с РФ13.03.2022 08:00
Украина и Россия в субботу, 12 марта, продолжили переговоры по завершению войны. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Стороны общались в видеоформате. Делегации достигли ... подробнее →
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