На Луганщине восстановлено электроснабжение почти 3000 потребителей 20.03.2022 17:00 Почти 3 тысячи жителей Луганщины сегодня снова со светом. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА. Утром 20 марта энергетикам удалось подать напряжение на ПС-35 кВ "Новоборовское", "Новоастрахань". ... подробнее →

Из Бердянска эвакуированы еще 789 мариупольцев 20.03.2022 15:00 В организованной колонне из 11 автобусов из Бердянска в Запорожье выехали 789 жителей Мариуполя. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. Следующие 5 автобусов для продолжения эвакуации движутся из ... подробнее →