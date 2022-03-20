На Луганщине восстановлено электроснабжение почти 3000 потребителей20.03.2022 17:00
Почти 3 тысячи жителей Луганщины сегодня снова со светом. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА. Утром 20 марта энергетикам удалось подать напряжение на ПС-35 кВ "Новоборовское", "Новоастрахань". ... подробнее →
Из Бердянска эвакуированы еще 789 мариупольцев20.03.2022 15:00
В организованной колонне из 11 автобусов из Бердянска в Запорожье выехали 789 жителей Мариуполя. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. Следующие 5 автобусов для продолжения эвакуации движутся из ... подробнее →
На Донетчине временно изменился номер вызова скорой помощи20.03.2022 13:00
В связи с техническими проблемами временно осложнен вызов экстренной медицинской помощи по единому номеру 103, сообщили в городской ВГА Славянска. Предоставляем временные телефонные номера для связи ... подробнее →
На сегодня объявлено о 7 гуманитарных коридорах20.03.2022 12:00
На воскресенье в Украине запланировано 7 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук. Вот их перечень: Мариуполь — Запорожье; Бобрик — ... подробнее →
Продолжается эвакуация мариупольцев из Бердянска20.03.2022 10:00
Колонна автобусов для эвакуации жителей Мариуполя заехала в Бердянск, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета. Посадка в автобусы происходит на площадке возле городского спорткомплекса ... подробнее →
Вчера в Запорожье прибыло более 2000 беженцев из Мариуполя20.03.2022 09:00
В Запорожье 19 марта прибыли еще 363 автомобиля с 2128 жителями Мариуполя. Из них 648 детей. Об этом сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. «Все эти люди получили убежище. ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса на 20 марта20.03.2022 08:00
Завтра, 20 марта, из Краматорска и Лозовой проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Славянской ВГА. Информация о поездах: поезд № 45/46 Лозовая – Ужгород ... подробнее →
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