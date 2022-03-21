На Луганщину доставили 200 тонн гуманитарной помощи21.03.2022 17:00
Сегодня через гуманитарный коридор на Луганщине было эвакуировано около 250 человек и завезено около 200 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "Удалось вывезти 40 ... подробнее →
Шмыгаль анонсировал ежемесячные выплаты беженцам21.03.2022 16:00
Государство будет выплачивать каждому переселенцу в Украине минимальное ежемесячное пособие в сумме 2 тыс. грн, а также 3 тыс. на каждого перемещенного ребенка. Об этом премьер-министр Украины Денис ... подробнее →
26 автобусов выехали из Запорожья для эвакуации мариупольцев21.03.2022 15:00
Для эвакуации мариупольцев отправили еще одну колонну автобусов из Запорожья, сообщает телеграм-канал Мариупольского городского совета. "Новая колонна из 26 автобусов в сопровождении ГСЧС ... подробнее →
Завершился очередной раунд видеопереговоров Украины и РФ21.03.2022 14:00
Переговоры официальных делегаций Украины и России 21 марта продолжались полтора часа. Об этом сообщил член украинской делегации и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия кореспонденту УП . ... подробнее →
На Луганщине оккупанты рф обстреляли продовольственные склады21.03.2022 13:00
Оккупанты рф целенаправленно уничтожают продовольственные склады на Луганщине. Об этом сообщает глава ЛугОГА Сергей Гайдай. "В течение нескольких дней россияне обстреливали продовольственные склады ... подробнее →
8 гумкоридоров для эвакуации согласовано на 21 марта21.03.2022 11:00
На 21 марта согласовано 8 гуманитарных коридоров в Донецкой, Киевской и Луганской областях. Об этом сообщила на брифинге глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Для эвакуации людей из Мариуполя в город ... подробнее →
Математик из Донецка совершил самоубийство в России21.03.2022 10:00
Математик из Донецка Константин Ольмезов, проживавший в России, совершил самоубийство. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Захватов в Telegram-канале Avocado Jazz. Ольмезов покинул Донецк из-за ... подробнее →
В ДонОГА назвали количество жителей Мариуполя, эвакуировавшихся в Запорожье21.03.2022 09:00
За пять дней из Мариуполя в Запорожье приехало более 41 тысячи человек. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. В частности, он отметил, что за 20 марта в ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 21 марта21.03.2022 08:00
Сегодня, 21 марта, из Краматорска и Лозовой проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает городской голова Краматорска Александра Гончаренко в Facebook . Поезда на 21.03.2022 – п ... подробнее →
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