В Славянске анонсировали открытие бесплатных столовых

23.03.2022 17:00

Глава Славянской военно-гражданской администрации Вадим Лях проинформировал об открытии городских социальных столовых. Об этом сообщает глава ВГА Славянска в Facebook . "В ближайшие дни откроем в ... подробнее →

Из Покровска в Днепр сегодня отправится эвакуационный поезд

23.03.2022 15:00

Сегодня из Покровска отправят эвакуационный поезд в Днепр. Об этом сообщает Мирноградский городской совет. "Эвакуационный поезд из Покровска в Днепр отправится сегодня без изменений - в 16:10. ... подробнее →

ВУЗ-переселенец из Луганска снова стал "беженцем"

23.03.2022 13:00

Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля временно эвакуирован из Северодонецка Луганской области в Каменец-Подольский Хмельницкой области. Об этом сообщил глава Хмельницкой ... подробнее →

В Украине заработала онлайн-платформа для распределения гумпомощи

23.03.2022 12:00

Министерство социальной политики при поддержке Министерства цифровой трансформации и Программы развития ООН в Украине создало платформу "єДопомога", которая обеспечивает оперативный сбор заявок из ... подробнее →

Сегодня для эвакуации мариупольцев из Бердянска направили 24 автобуса

23.03.2022 11:00

Сегодня, 23 марта, продолжится эвакуация жителей Мариуполя из Бердянска в Запорожье. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. Для этого направлены ... подробнее →

В ЛугОГА сообщили о "режиме тишины" для эвакуации жителей области

23.03.2022 10:00

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил о согласовании гуманитарного коридора для эвакуации жителей Рубежного, Северодонецка и Горской громады. "Нам согласовали "режим тишины" с 9:00, но будьте ... подробнее →

Зеленский рассказал о ходе эвакуации жителей Мариуполя

23.03.2022 09:00

Российские оккупанты срывают эвакуацию мирных жителей из осажденного Мариуполя из-за чего около 100 тысяч человек находятся в бесчеловечных условиях, в полной блокаде, без еды, воды, лекарств, под ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 23 марта

23.03.2022 08:00

Сегодня, 23 марта, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщается в публикации городского головы Краматорска Алекандра Гончаренко в Facebook . Информация о поездах на ... подробнее →

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