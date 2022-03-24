На Донеччину доставили 237 тонн продуктовых наборов от Минсоцполитики 24.03.2022 17:00 237 тонн гуманитарной помощи прибыло сегодня на Донетчину. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко. "237 тонн гуманитарной помощи от министерства соцполитики прибыло сегодня на Донетчину. Это ... подробнее →

Фонд Ахметова начал поставки гуманитарной помощи в Харьков 24.03.2022 15:30 Фонд Рината Ахметова начал поставки продуктовых наборов в Харьков, сообщает пресс-служба фонда в четверг, 24 марта. Первая партия состоит из 6000 продуктовых наборов. Помощь предназначена для ... подробнее →

Зеленский выступил на саммите НАТО (ВИДЕО) 24.03.2022 14:00 Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на экстренном саммите НАТО, призвав Североатлантический союз усилить поддержку Украины перед лицом российской агрессии, сообщает Радио ... подробнее →