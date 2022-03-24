На Донеччину доставили 237 тонн продуктовых наборов от Минсоцполитики

24.03.2022 17:00

237 тонн гуманитарной помощи прибыло сегодня на Донетчину. Об этом сообщает глава ДонОГА Павел Кириленко. "237 тонн гуманитарной помощи от министерства соцполитики прибыло сегодня на Донетчину. Это ... подробнее →

Фонд Ахметова начал поставки гуманитарной помощи в Харьков

24.03.2022 15:30

Фонд Рината Ахметова начал поставки продуктовых наборов в Харьков, сообщает пресс-служба фонда в четверг, 24 марта. Первая партия состоит из 6000 продуктовых наборов. Помощь предназначена для ... подробнее →

Зеленский выступил на саммите НАТО (ВИДЕО)

24.03.2022 14:00

Президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи на экстренном саммите НАТО, призвав Североатлантический союз усилить поддержку Украины перед лицом российской агрессии, сообщает Радио ... подробнее →

На сегодня согласовано 7 гуманитарных коридоров

24.03.2022 12:00

Стало известно о планах работы гуманитарных коридоров 24 марта 2022 года. На сегодняшний день согласовано 7 гуманитарных коридоров. Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам ... подробнее →

В ОТГ "Восток" рассказали о ситуации в зоне ООС

24.03.2022 11:00

Украинские воины частей и подразделений оперативно-тактической группировки "Восток" ежедневно дают достойный отпор агрессору. Об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Восток". "Так, в течение ... подробнее →

В порту Бердянска уничтожен большой десантный корабль РФ

24.03.2022 10:00

Украинские войска уничтожили в бердянском порту большой десантный корабль РФ. Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ. "В захваченном Россией порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Орск ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 24 марта

24.03.2022 09:00

Сегодня, 24 марта, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщает городской голова Краматорска Алекандр Гончаренко в Facebook . Информация о поездах: – п № 46/45 Лозовая ... подробнее →

Вчера из Бердянска в Запорожье эвакуировано почти 2500 мариупольцев

24.03.2022 08:00

23 марта в Запорожье из временно оккупированного Бердянска удалось эвакуировать еще 2491 жителей Мариуполя, из которых 570 детей. Всем эвакуированным предоставлена необходимая медицинская помощь, еда ... подробнее →

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