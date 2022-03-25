ПФУ опубликовал номера горячих линий для жителей Донетчины25.03.2022 17:00
Пенсионный фонд предоставил жителям Донетчины номера телефонов «Горячих телефонных линий» сервисных центров Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области на время ... подробнее →
На Луганщине вводится специальный режим светомаскировки25.03.2022 16:00
На территории Луганской области во время действия военного положения установлен специальный режим светомаскировки. Об этом сообщает ЛугОГА. Согласно тексту распоряжения № 117 от 25.03.22 главы ... подробнее →
На Луганщине заработала "передвижная" Укрпочта25.03.2022 15:00
В Луганской области возобновила работу Укрпочта с помощью передвижных отделений. Благодаря этому уже 335 пожилых людей получили пенсии, сообщил в пятницу, 25 марта, глава Луганской областной военной ... подробнее →
В горсовете Мариуполя заявили о 300 погибших в драмтеатре25.03.2022 13:00
В результате бомбардировки в Драматическом театре Мариуполя погибло около 300 человек, сообщает горсовет . "К сожалению, начинаем этот день с плохих новостей. От очевидцев появилась информация о том, ... подробнее →
Рада отменила ВНО и ГИА в 2022 году25.03.2022 12:00
Верховная Рада отменила сдачу государственной итоговой аттестации и ВНО в 2022 году, а также упростила правила поступления в вузы, сообщает сайт "Слуги народа". Соответствующий законопроект №7132 ... подробнее →
Сегодня будут работать только два гумкоридора для эвакуации25.03.2022 11:00
На пятницу, 25 марта, согласованы два гуманитарных коридора для эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Мелитополя в Запорожье. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно ... подробнее →
В ОП сообщили подробности уничтожения большого десантного корабля РФ в Бердянске25.03.2022 10:00
На уничтоженном в Бердянске российском большом десантном корабле "Саратов" находились 400 морпехов, 20 танков и 40 БТР, которые должны были идти на Мариуполь. Об этом в интервью Марку Фейгину заявил ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 25 марта25.03.2022 09:00
Сегодня, 25 марта, с Донбасса отправятся очередные поезда на запад Украины. Об этом сообщил Краматорский городской голова Александр Гончаренко. п. № 46/45 Лозовая - Ужгород (при отсутствии угрозы ... подробнее →
В штабе ООС рассказали о ситуации на Донбассе25.03.2022 08:00
Благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток было успешно отбито 9 атак врага на Донецком направлении. Наши воины нанесли потери ... подробнее →
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