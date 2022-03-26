Кулеба рассказал об итогах встречи с Байденом26.03.2022 17:00
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал об итогах встречи с американской делегацией во главе с президентом Джо Байденом. В частности он затронул вопрос санкций против России. Тезисно можно ... подробнее →
В ОРДО вернули в оборот украинскую гривну26.03.2022 15:00
Группировка "ДНР" разрешила до 1 июля 2022 года использовать украинскую гривну наравне с российским рублем. Такое "решение" принял главарь "ДНР" Денис Пушилин. "Теперь юридические лица и ФЛП в ОРДО ... подробнее →
Кулеба и Резников встретились в Варшаве с Блинкеном и Остином26.03.2022 13:00
В Варшаве состоялась встреча глав МИД и Минобороны Украины и США. Во встрече приняли участие Дмитрий Кулеба, Алексей Резников, Энтони Блинкен и Ллойд Остин. Об этом сообщил Дмитрий Кулеба в Twitter . ... подробнее →
На 26 марта согласовано 10 гуманитарных коридоров26.03.2022 12:00
В субботу, 26 марта, в Украине будут работать 10 гумкоридоров. Об этом сообщила глава Минреинтеграции Ирина Верещук. Донецкая область: Мариуполь в Запорожье на собственном транспорте, ... подробнее →
Франция, Турция и Греция предложили помощь в эвакувации жителей Мариуполя26.03.2022 11:00
Франция вместе с Турцией и Грецией планирует провести гуманитарную операцию по эвакуации людей из Мариуполя. Об этом сообщает горсовет Мариуполя. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ... подробнее →
Геращенко назвал причину "исчезновения" Шойгу26.03.2022 10:00
Министр обороны России Сергей Шойгу находится на лечении после перенесенного инфаркта. Об этом информировал советник главы МВД Украины Антон Геращенко в пятницу, 25 марта. "У Шойгу инфаркт. Поэтому ... подробнее →
В штабе ООС рассказали, как прошли сутки на Донбассе26.03.2022 09:00
На Донецком и Луганском направлениях за день 25 марта украинские защитники отбили девять атак вражеской армии. Такие данные приводит пресс-служба Операции объединенных сил . Как указано, в ходе ... подробнее →
Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 26 марта26.03.2022 08:00
Сегодня, 26 марта, из Краматорска планируется отправление эвакуационных поездов на запад Украины. Информация о поездах предоставлена Славянской ВГА. Из Краматорска: - поезд № 46/45 Лозовая - Ужгород ... подробнее →
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