В "Шахтере" рассказали о целях клуба в условиях войны

27.03.2022 17:00

Единственной целью футбольного клуба "Шахтер" в этом году является победа Украины в войне с Россией и помощь пострадавшим от нее гражданам. Об этом рассказал гендиректор клуба Сергей Палкин в интервью ... подробнее →

Луганский медицинский университет переехал из Рубежного в Ровно

27.03.2022 15:00

Из-за боевых действий Луганский государственный медицинский университет переехал из Рубежного в Ровненскую область. Руководство и преподаватели уже находятся в Ровно. Об этом сообщает глава ... подробнее →

В ОРЛО готовят "референдум" о вхождении в состав РФ

27.03.2022 13:00

Оккупационные власти Луганщины намерены провести "референдум" о присоединении к России. Об этом заявил глава тамошней оккупационной администрации Леонид Пасечник, сообщает оппозиционное российское ... подробнее →

Сегодня продолжат работу гуманитарные коридоры на Донбассе

27.03.2022 12:00

На сегодня, 27 марта, согласовано 2 гуманитарных коридора. Оба они - на Донбассе. Об этом сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Донецкая область: Мариуполь - Запорожье на собственном ... подробнее →

Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за распространение информации о перемещениях и позициях ВСУ

27.03.2022 10:00

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 7189 об обеспечении противодействия несанкционированному распространению информации о перемещении международной военной помощи в Украину и ... подробнее →

Вчера через гуманитарные коридоры эвакуировано 5208 человек

27.03.2022 09:00

На субботу, 26 марта, было согласовано 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей в безопасность. Из них сработали все 10. В безопасные места эвакуировано 5208 человек. Об этом сообщила ... подробнее →

Расписание эвакуационных поездов с Донбасса 27 марта

27.03.2022 08:00

Сегодня, 27 марта, с Донбасса проследуют очередные эвакуационные поезда. Об этом сообщается в публикации городского головы Краматорска Алекандра Гончаренко в Facebook . Информация о поездах: – ... подробнее →

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