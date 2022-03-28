Начало украино-российских переговоров в Турции перенесли на завтра 28.03.2022 16:00 Переговоры делегаций из Украины и РФ начнутся завтра, 29 марта, в Турции. Сейчас украинские переговорщики направляются к месту встречи. Об этом сообщил член украинской делегации и глава фракции ... подробнее →

МИД опубликовало контакты для принудительно депортированных в РФ украинцев 28.03.2022 15:00 Украинцам, которых принудительно вывезли в Россию с временно оккупированных территорий и заблокированных городов Украины, следует сообщить свои данные. Об этом заявляют в украинском МИД. "В связи с ... подробнее →