В Бердянске и Запорожье работают гуманитарные штабы для помощи мариупольцам. Об этом сообщает Мариупольский горсовет. БЕРДЯНСК Стационарный штаб: (06153) 3-62-76 и (06153) 3-52-52. Мобильный штаб: ... подробнее →

В Стамбуле во вторник, 29 марта, завершилась первая часть переговоров Украины и России по заверешнию войны. Итоги встречи сообщил нардеп Давид Арахамия, передает Korrespondent.net . По его словам, ... подробнее →

Около трех часов назад оккупанты повредили линию электропередачи напряжением 110 кВ, соединяющую города Луганщины. Об этом сообщает глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей ... подробнее →

Фонд Рината Ахметова направил 4 000 продуктовых наборов в Луганскую область, сообщает пресс-служба фонда во вторник, 29 марта. Это первый транш гуманитарной помощи для жителей региона. Всего ... подробнее →

Создан чат-бот для поиска пропавших во время войны 29.03.2022 13:00 В Украине создали чат-бот "Найди родных". Он помогает в розыске тех, с кем потеряна связь во время войны, независимо от того, где они сейчас находятся. Об этом сообщает Министерстве развития громад ... подробнее →

Сегодня будут работать 3 гуманитарных коридора в Донецкой и Запорожской областях 29.03.2022 12:00 На 29 марта согласована работа трех гуманитарных коридоров в Донецкой и Запорожской областях. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук ... подробнее →

Эрдоган выступил перед участниками украино-российских переговоров в Самбуле 29.03.2022 11:00 Переговорные команды Украины и России встретились в Стамбуле, перед ними выступил президент Турции Таип Эрдоган и призвал к перемирию, сообщает УП . "Турция чувствует ответственность за мир в нашем ... подробнее →